Max Verstappen, primul la Miami! Declarații tari înaintea cursei de sprint

Mex Verstappen va pleca din pole position în cursa de sprint a Marelui Premiu de la Miami, care va fi sâmbătă de la ora 19:00, în direct pe Antena 3 CNN.

Max Verstappen i-a devansat în calificări pe Charles Leclerc (Ferrari) și pe coechipierul lui, Sergio Perez.

Olandezul a fost întrebat dacă ar lua în calcul o mutare la Mercedes, ținând cont că se vorbește de o sumă exorbitantă pe care ar urma să o primească.

"Viitorul meu este în cadrul Red Bull în acest moment. Chiar dacă ar exista o ofertă de 150 de milioane de lire sterline, banii nu vor fi decisivi pentru ca eu să merg undeva.

Sunt fericit cu ceea ce câștig deja.

Dacă aș ști că eu conduc pentru al cincilea sau al șaselea loc, aș deveni destul de morocănos. Toată lumea știe că este vorba despre performanță – iar Toto (Wolff, directorul echipei Mercedes) știe asta.

Cred în proiectul Red Bull și în toți cei implicați, dar în sport și în viață nu știi despre viitor".

Verstappen s-a declarat uimit că a luat locul unu în calificări, pentru că nu a făcut o tură prea bună: "Lol. Ce au făcut ceilalți? A fost teribil".

Safe to say, Max didn't expect that one 😅#F1Sprint #MiamiGP pic.twitter.com/fCcs4APvOW