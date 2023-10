Olandezul Max Versappen (Red Bull) a câştigat, noaptea trecută, cursa de sprint din cadrul Marelui Premiu al SUA, a 18-a etapă a Campionatului Mondial de Formula 1.

Pe circuitul de la Austin, Verstappen s-a impus după ce pornise din pole position. Este a treia sa victorie la sprint din acest sezon.

Pe locul doi s-a clasat Lewis Hamilton (Mercedes), iar pe trei a terminat Charles Leclerc (Ferrari).

Cursa principală are loc duminică, de la ora 22.00. Verstappen, care deja a câştigt titlul mondial, va porni de pe poziţia a şasea a grilei.

Wheel to wheel up to Turn 1 at the start ⚔️😮#F1Sprint #USGP pic.twitter.com/CuJaKoOlmc