Formula 1: s-a stabilit un nou record la Budapesta. Cum s-a încheiat duelul dintre Verstappen și Hamilton

Deși a plecat de pe poziția a doua din grilă, olandezul Max Verstappen (Red Bull) a câștigat fără emoții Marele Premiu al Ungariei.

Verstappen l-a depășit imediat după start pe Lewis Hamilton, care a plecat din pole-position, și a condus cursa fără emoții.

Pe podium s-au mai clasat Lando Norris (McLaren) și Sergio Perez (Red Bull), în vreme ce Lewis Hamilton (Mercedes) a sosit pe locul al patrulea.

Pentru Red Bull a fost a 12-a victorie consecutivă, un nou record în Formula 1 la nivel de echipe. Red Bull a depășit astfel o performanță istorică a McLaren, care reușise 11 victorii în anii 80.

Cu 271 de puncte, Verstappen e lider autoritar în clasamentul general, a obținut 9 victorii în 11 etape și este cu o mână pe un nou titlu de campion mondial.

⭐️ NEW F1 RECORD! ⭐️

Red Bull take their 12th win in a row 👏👏👏#HungarianGP @redbullracing pic.twitter.com/6SBqcbBuAj