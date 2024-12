Max Verstappen a primit trofeul F1 în Rwanda: ”Este uimitor”

Olandezul Max Verstappen a primit trofeul F1 în Rwanda, în cadrul unei ceremonii la care pe scenă alături de el a fost preşedintele ţării, Paul Kagame, relatează Reuters.

Pilotul în vârstă de 27 de ani a primit trofeul de la preşedintele Federaţiei Internaţionale de Automobilism (FIA), Mohammed Ben Sulayem, alături de Kagame, care a vorbit anterior despre dorinţa Rwandei de a găzdui o cursă, la gala din Kigali.

Verstappen, care este unul dintre cei doar şase piloţi care au câştigat patru sau mai multe titluri de la începutul competiţiei în 1950, a declarat că este mândru de sezonul său şi de toţi cei din echipă.

„Este uimitor, patru titluri este cu siguranţă incredibil. Desigur, sper, de asemenea, că nu se va termina aici. Sper că putem avea succes pentru o perioadă mai lungă”, a spus Verstappen.

McLaren a câştigat titlul la constructori pentru prima dată în 26 de ani, punând capăt dominaţiei Red Bull.

"Bineînţeles că nu stăm aici în postura de campioni ai constructorilor. Într-un fel, cred că am meritat un pic mai mult în acest campionat. Am încercat să dau tot ce am avut mai bun şi, de asemenea, ştim multe la care trebuie să lucrăm pentru anul viitor”, a adăugat Verstappen. „Sunt foarte încântat şi de asta, pentru că se pare că va fi o luptă adevărată între multe echipe.”

Pilotul olandez a participat anterior la un program de dezvoltare a sporturilor cu motor la nivel de bază cu tinerii, ca o "activitate în interes public" obligatorie, ca pedeapsă pentru că a înjurat la Marele Premiu din Singapore în octombrie.

Coechipierul mexican al lui Verstappen, Sergio Perez, al cărui viitor la Red Bull rămâne incert după un sezon dezastruos, nu a participat, dar a fost votat câştigătorul Action of the Year pentru o depăşire în China.

Campionul brazilian de F2 Gabriel Bortoleto, care va debuta anul viitor în Formula 1 cu Sauber, a fost desemnat Rookie of the Year.

