"Ați mai văzut un astfel de serviciu?" Cea mai ciudată fază de la Indian Wells VIDEO

"Ați mai văzut un astfel de serviciu?", se întreabă cei de la Tennis TV după isprava americanului Maxime Cressy în meciul cu Christopher Eubanks.

O minge foarte înaltă pe serviciu, care a căzut lângă fileu și s-a dus într-o parte, păcălindu-l pe Eubanks.

Vântul care a făcut ravagii în prima zi la Indian Wells a jucat un rol decisiv în această fază. Cressy și-a cerut scuze după serviciu, semn că nu asta a intenționat.

Dar învingător a ieșit până la urnă outsiderul Eubanks.

Have you EVER seen a serve do this? 😮

Wild...#IndianWells pic.twitter.com/zMvmzCx7vz