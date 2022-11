Cine este marea slăbiciune a lui Ilie Dumitrescu FOTO

Ilie Dumitrescu (53 de ani) este tatăl a patru copii, rezultați din două căsătorii, ambele încheiate.

Fostul internațional are trei băieți, Dani (32 ani), Sică (27 ani) și Toto (23 ani) și o fată Mayra (17 ani).

Aceasta din urmă este o adolescentă foarte frumoasă, dar și răsfățata familiei. ”Mayra are 17 ani, e la Școala Cambridge, muncește foarte mult, are rezultate foarte bune la școală. Este foarte serioasă. Îmi seamănă cel mai mult din familie. Muncește mult, vrea să performeze în zona în care se implică și are o mentalitate de învingător. Este slăbiciunea mea și este protejată de toți bărbații din familie, eu și frații ei”, a povestit fostul internațional într-un interviu pentru OK!Magazine.

Cunoscut ca un mare cuceritor, Ilie Dumitrescu ar mai avea o fiică, pe cafre n-a vrut să o recunoasă. Aceasta are 33 de ani și este stabilită la Copenhaga.

