Cu cine a petrecut Ilie Dumitrescu de ziua sa! E de o frumusețe răpitoare FOTO

Ilie Dumitrescu a împlinit ieri 54 de ani și a sărbătorit elegant, într-o locație de lux de la Atena.

Fostul internațional, acum ambasador al mai multor filme și analist sportiv, a avut-o alături pe fiica sa Mayra, în vârstă de 17 ani.

Mayra Daria este fiica lui Ilie Dumitrescu din căsătoria cu fostul fotomodel Letiția Badea. Ea a jucat în câteva roluri secundare alături de fratele ei Toto, care este cunoscut din filmul Un pas în urma serafmilor și din serialul Adela.

Ilie Dumitrescu a fost căsătorit cu Letiția Badea din 1994 până în 2007. Fostul fotbalist al Generației de Aur mai are doi băieți, pe Sică și pe Dani din prima căsătorie, cu Nela, de care a divorțat în 1993.

”Mayra are 17 ani, e la Școala Cambridge, muncește foarte mult, are rezultate foarte bune la școală. Este foarte serioasă. Îmi seamănă cel mai mult din familie. Muncește mult, vrea să performeze în zona în care se implică și are o mentalitate de învingător. Este slăbiciunea mea și este protejată de toți bărbații din familie, eu și frații ei”, a povestit fostul internațional într-un interviu pentru OK!Magazine.

