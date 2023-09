Senzație în sportul mondial. Puștoaica de 9 ani care se ia la trântă cu adulții

O fetiţă de nouă ani din Filipine, cea mai tânără participantă la Jocurile Asiatice de la Hangzhou (China), a făcut senzaţie în finala probei de skateboarding, în care a ocupat locul şapte, transmite BBC.

Rezidentă în Statele Unite, Mazel Alegado, visează acum să se califice la Jocurile Olimpice 2024 de la Paris.

''Sunt foarte mândră că am ajuns aici. Visul meu este să fiu o profesionistă la skateboarding. Mi-ar plăcea să merg la Jocurile Olimpice. Am fost atât de încântată că am putut concura la Jocurile Asiatice. A fost distractiv'', a spus Alegado pentru Japan Today.

Sportiva filipineză a adăugat că a învăţat sportul de la fratele ei: ''Eram acasă la vărul meu şi l-am văzut pe fratele meu pe skateboard şi i-am zis: 'Pot să încerc? Pot să încerc?'. Am urcat pe placă şi mi-a plăcut''.

Medalia de aur în această probă a fost cucerită de japoneza Hinano Kusaki, 15 ani, care le-a devansat pe chinezoaicele Li Yujuan (20 ani) şi Mao Jiasi (15 ani).

La Jocurile Olimpice de la Tokyo, skateboarding-ul a atras concurente foarte tinere. Britanica Sky Brown, de 13 ani, a cucerit medalia de bronz, în timp ce vicecampioana olimpică, japoneza Kokona Hiraki, avea doar 12 ani.