De la pasiune, la proiect de ţară - MBAKids, cel mai complex program MBA pentru copiii din România în educaţie de afaceri și dezvoltare personală - interviu cu Răzvan Vasile, CEO MBAKids Academy

Academia MBAKids este un concept unic, un proiect de țară despre mentalitatea succesului și pregătirea liderilor de mâine, copiii de azi. De săptămâni bune, presa din România, inclusiv radioul și televiziunea, discută despre cursurile MBAKids care au devenit noua referință în educația de afaceri și leadership pentru copii, noul fenomen al educației de dezvoltare personală pentru copiii din România.

Scopul interviului nostru este să descoperim care este cheia succesului academiei MBAKids. Știm cu toții că în doar o săptămână de la lansarea în România, sute de părinti și-au înscris copiii la cursurile de dezvoltare personală și afaceri MBAKids. Discutăm cu Răzvan Vasile, fondator și CEO al MBAKids Academy. Din anul 2000, Răzvan Vasile este creditat ca pionier al primelor startup-urilor software românești, în special în domeniile software-ului de management de tip ERP, CRM, BI și HR. Tot de atunci a devenit “Growth & Success Coach“ pentru tineri antreprenori și copii. La doar 20 de ani raporta cu ajutorul soluțiilor IT dezvoltate de compania sa, situația liderului mondial în construcții de la acea vreme, direct la Bursa din New York. Ulterior, a fost implicat în dezvoltarea de soluții specifice de raportare către Fondul Monetar Internațional și în strategii de structurare a unor sisteme naționale fiscale și de colectare de taxe. În materie de coaching, sunt peste 16 ani de când, intensiv și voluntar, Răzvan Vasile se ocupă de copii și adolescenți ca mentor și life coach. Fiind și cetățean australian, a condus din postura de CEO, companii globale și multi-naționale din industria IT, în principal în industria cybersecurity și business software development.

- Bună ziua Răzvan! Pe scurt, cum a devenit atât de rapid MBAKids nouă referință în educația de afaceri, mentalitate și leadership pentru copii?

- A fost într-adevăr o avalanșă de înscrieri și una și mai mare de entuziasm, mirare, dinamism, zâmbete și exclamații pozitive. Liniile telefonice ale academiei au luat pur și simplu „foc”. Este vorba pur și simplu de calitatea acestor cursuri și de faptul că suntem prima academie de MBA pentru copiii din România. E frumos când parinții și copii te iubesc!

Premiul extraordinar primit la gala iSuccess Awards a avut de asemenea un impact pe măsură. Echipa noastră efectiv a strălucit pe covorul roșu de la “Le Chateau”, primind din partea iSucces Awards premiul pentru “Cel mai Complex Program MBA pentru Copii”, în aplauzele unei audiențe de excepție. Din punctul meu de vedere, este o recunoaștere oficială a tuturor rezultatelor academiei, remarcându-ne anul trecut prin misiunea, viziunea și valorile pe care le transmitem copiilor din întreaga țară. Revenind la întrebarea inițiala, cursurile MBAKids au devenit o referință în domeniul educației de afaceri și mentalitate pentru copii prin esența conceptului nostru fundamental. Mai exact, ne dorim ca prin ceea ce facem, să ajutăm și să inspirăm copiii în a înțelege esențialul despre viitorul lor. Ce îi va face pe acești copii puternici, este asumarea responsabilității pentru tot ceea ce se întâmplă în jurul lor. Ei devin conștienți că succesul constă în inteligență, acțiune, integritate și disciplină.

Tot conceptul, structura și obiectivele cursurilor au pornit de la sistemele educaționale din Australia, Anglia și Singapore. Aceste sisteme de învățământ sunt unele dintre cele mai apreciate din lume și recunoscute pentru rezultatele lor excepționale în domeniul educației. La academia MBAKids, copiii între 6 și 18 ani învață să decidă cu privire la viitoarea lor carieră și să obțînă abilitățile necesare în economie, finanțe, comunicare, negociere, bune maniere, inteligență emoțională. MBAKids încurajează copiii să pună întrebări dificile, să exploreze necunoscutul și să fie pasionați de descoperirea propriului potențial.”, răspunde Răzvan Vasile.

– Care a fost motivația principală care a stat la baza creării acestui concept?

– Din ce în ce mai mulți părinți, 79% mai exact, văd școala tradițională drept insuficientă pentru dezvoltarea copiilor, în special legat de pregătirea lor pentru viață. Este motivul pentru care părinții români caută cursuri de dezvoltare personală solide în domeniul afacerilor și mentalității de lider pentru copiii lor. În vreme ce sistemele de educație din afară se adaptează permanent la evoluția societății, la cerințele noului mediul de afaceri și la nevoile în dezvoltare ale individului, sistemul nostru de învățământ a rămas în urmă. Se observă clar cum programa școlară actuală pregătește copiii pentru trecut și nicidecum pentru viitor. Cu cât aceștia cresc cu atât mai mult își pierd interesul și descoperă că exista o mare diferență între cerințele viitorului și ceea ce învață la scoală de azi. De exemplu, doar 15% dintre elevi consideră că școala a integrat foarte bine educația digitală, iar 72% dintre ei consideră că sistemul educațional nu este adaptat pentru meseriile viitorului și nu îți dezvoltă aptitudinile necesare pentru acestea. Aici intervine MBAKids prin cursuri distinctive care oferă copiilor o educație de calitate, complementară școlii. Copiii sunt provocați să-și atingă atât propriile obiective cât și să-și imagineze cum prin eforturile lor vor putea îmbunătăți o lume imperfectă”, subliniază Răzvan Vasile.

– Ne poți detalia componența programului MBA de cursuri pentru copii?

– „În definirea pachetului de cursuri MBAKids am pornit de la o realitate a zilelor noastre: copiii au nevoie de instrumente, metode și abilități noi pentru a-și putea crea și susține viitorul. Deținerea abilităților de succes și de afaceri sunt cerințe esențiale pentru copii că viitori liderii. În consecință, am dezvoltat un pachet de cursuri care să includă următoarele module de dezvoltare personală pentru copii: Mentalitate de Succes, Leadership, Inteligență Emoțională, Educație Financiară, Afaceri și Startups, Tehnici de Negociere, Marketing și PR, Principiile Fundamentale ale Succesului, Comunicare și Dicție, Restart în Gândire, Etichetă și Bune Maniere, Vorbit în Public, IT și Robotică și Supraviețuire. Acest ansamblu de module acoperă o arie largă de aptitudini necesare unui copil pentru dezvoltarea unei mentalități de creștere sănătoase și de viitor.”, clarifică Răzvan Vasile.

– Dispune academia MBAKids de o componentă socială care să ofere acces acestor copiilor fără posibilități materiale la cursurile MBAKids?

– Încă de la început, acesta a fost unul dintre cele mai importante aspecte incluse în misiunea, viziunea și valorile pe care le promovează MBAKids Academy. Oferim constant burse sociale gratuite pentru a promova incluziunea copiilor proveniți din medii defavorizate. Predăm și învățăm cu dedicație și plăcere pentru o viață și o viitoare carieră de succes a fiecărui copil din România!

– Câteva gânduri de final Răzvan?

– Un sfat pentru toți părinții. Nu ezitați când este vorba despre viitorul copilului Dvs.! Copilul are nevoie de o alternativă educațională serioasă unde să învețe cum să învețe, cum să citească eficient, cum să mănânce sănătos, cum să se odihnească și să facă sport, cum să comunice, cum să identifice oportunități, cum să economisească și să facă rapid bani, cum să-și managerieze emoțiile și cum să devină adevărați lideri. Cursurile MBAKids sunt concepute pentru a reduce discrepanțele existente între cunoștințele predate în școală și cerințele realității actuale.

Înscrieți-vă copilul la cursurile noastre. Vă punem la dispoziție o evaluare inițială gratuită, care se va desfășura online și va dura aproximativ 30 de minute. În cadrul acestei evaluări vom efectua o analiză completă a potențialului copilului pentru a-l integra la clasa și cursul cel mai potrivit. Oferim odată cu începerea școlii (9 ianuarie) un discount substanțial de 25% pentru copii pentru a încuraja părintii să facă acest pas esențial pentru viitorul copiilor.

Ne dorim să păstrăm entuziasmul și explozia de interes pentru cursurile MBAKids Academy. Liderii de mâine se formează azi!”, încheie interviul CEO-ul MBAKids, Răzvan Vasile.

