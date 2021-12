Kylian Mbappe a primit un cadou neașteptat din partea vedetelor de la PSG FOTO

Atacantul francez Kylian Mbappe a împlinit 23 de ani și a dat o petrecere la care și-a invitat toți colegii de la PSG.

Partenerii lui din atac, Neymar și Messi, nu au venit, însă au fost prezenți Sergio Ramos, Wijnaldum, Hakimi, Keylor Navas, Veratti, Draxlar sau Rafinha.

Aceștia i-au adus un tricou cu PSG pe care scria Mbappe 2050. O glumă, desigur, legată de faptul că se tot vorbește despre plecarea atacantului francez la Real Madrid, însă până la urmă tot la Paris poate fi văzut jucând.

Totuși, contractul lui Mbappe expiră vara viitoare, iar fotbalistul pare decis să meargă pe Santiago Bernabeu.

Kylian Mbappe's team-mates want him at PSG until 2050 😅

📸 Instagram: juanbernat pic.twitter.com/xctDFqBZZH