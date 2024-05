Mulţumim pentru tot, Kylian Mbappé! Mesaj uluitor de la fani

Absent în ultimul meci din campionat, dintre Metz şi PSG, Kylian Mbappe a fost omagiat de Ligue 1, înaintea ultimului său meci în competiţiile interne franceze, finala Cupei Franţei.

Sâmbătă, în faţa lui Olympique Lyon, Kylian Mbappe va disputa ultimul său meci în tricoul lui PSG, finala Cupei Franţei. În aşteptarea partidei, Liga Profesionistă Franceză a ţinut să aducă un omagiu talentului care luminat campionatul din Hexagon timp de şapte sezoane, mai întâi la AS Monaco, apoi la PSG.

"Made in Bondy, Made in Monaco, Made in Paris, Made in Ligue 1, Întotdeauna! Mulţumim pentru tot, Kylian Mbappé, şi mult noroc pentru tot ce va urma!", acesta este mesajul transmis de LFP, care însoţeşte emoţionanta călătorie video alături de starul francez.