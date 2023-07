Conducătorii de la PSG își doresc ca Mbappe să plece încă din această vară de la Paris.

PSG a luat o decizie radicală în legătură cu Mbappe. Astfel, fotbalistul nu a fost inclus în lotul parizienilor pentru cantonamentul din Japonia și Coreea de Sud.

Parizienii cred că fotbalistul a ajuns deja la un acord cu Real Madrid și vor forțeze despărțirea de Kylian încă din această vară.

Motivul? PSG vrea să câștige o sumă importantă de pe urma fotbalistului. Dacă Mbappe ar mai rămâne încă un an, jucătorul ar pleca liber de contract anul viitor.

Mbappe a venit în 2018 la PSG, de la AS Monaco, pentru 180 de milioane de euro. Are 212 goluri și 98 de pase decisive în 260 de partide oficiale.

BREAKING: Kylian Mbappé has been left out of Paris Saint-Germain squad for the pre-season tour in Japan 🚨🔵🔴⚠️

Decision made by PSG tonight. pic.twitter.com/UFNiU2GBZq