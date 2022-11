Record bătut aseară de francezul Kylian Mbappe în Liga Campionilor

Francezul Kylian Mbappe este una dintre vedetele actualei ediții a Ligii Campionilor, împărțind locul 1 în clasamentul golgheterilor cu egipteanul Salah, de la Liverpool.

Ambii au câte șapte reușite în faza grupelor, însă Mbappe are și satisfacția unui record personal. A devenit cel mai tânăr jucător care ajunge la 40 de goluri marcate în Liga Campionilor.

Francezul are 23 de ani și 317 zile.

El l-a devansat pe Messi, care a ajuns la această bornă la 24 de ani și 130 de zile. Există doar alți 3 fotbaliști în istoria competiției care au ajuns la 40 de goluri în cea mai importantă competiție inter-cluburi din lume înainte de împlinirea a 28 de ani: Raul, Benzema și Cristiano Ronaldo.

PSG s-a calificat în optimile Ligii Campionilor, dar a pierdut primul loc în grupă, pe care a terminat Benfica.

🇫🇷 Kylian Mbappé is now the youngest player to score 40 goals in Champions League history (23 years, 317 days) 🔝#UCL pic.twitter.com/HzHIvYA6o9