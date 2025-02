Burger cu carne crudă de la Mc Donald's. "Comandasem pentru mine și pentru copiii mei. Mi se pare de groază să primești un burger crud"

O femeie a primit un burger cu carne crudă de la restaurantul McDonald’s de pe Pietonala Nicolae Bălcescu din Sibiu. Ea a făcut o comandă prin platforma de livrări Glovo și a descoperit cu groază că produsul nu era pregătit corespunzător.

„Este inadmisibil și de groază ceea ce s-a întâmplat. Am primit un Big Tasty cu carne pur și simplu crudă. Atașez poze și bonul pentru a arăta că ceea ce spun nu este o exagerare”, a declarat clienta revoltată.

„Ieri seară am făcut o comandă în jurul orei 19.00 și am primit-o la ora 20.15. Am deschis cutia, am mușcat din burger și mi-am dat seama imediat că ceva nu era în regulă. Nu mi s-a întâmplat niciodată așa ceva. Am încercat să iau legătura cu cei de la McDonald’s dar nu funcționează numărul, dar în final cei de la Glovo mi-au returnat banii. Comandasem pentru mine și pentru copiii mei, iar meniurile pentru copii au fost în regulă. Mi se pare de groază să primești un burger crud”, a spus Ioana, pentru Ora de Sibiu.

Aceasta a subliniat că, deși echipa de la Glovo i-a returnat banii, incidentul este mult mai grav decât o simplă problemă de livrare. „Nu este vorba doar de banii returnați, ci de sănătatea noastră și a copiilor noștri. Fiecare părinte vrea să își protejeze copilul, iar acest tip de neglijență poate pune viața în pericol”, a spus aceasta.

În ciuda faptului că livrarea a fost gestionată de Glovo, responsabilitatea pentru produsele livrate revine, în ultima instanță, restaurantului care le prepară. Junaliștii de la Ora de Sibiu au trimis o solicitare către Premier Restaurants România, compania care operează McDonald’s în România. Până la momentul publicării articolului, nu au primit un răspuns.

