Formula 1: reacții după cea mai controversată cursă a sezonului. Lando Norris recunoaşte că a fost tentat să ignore ordinele echipei

Lando Norris a recunoscut că a luat în considerare duminică posibilitatea de a ignora ordinele echipei de a ceda conducerea în Marele Premiu al Ungariei pentru a-i permite coechipierului său de la McLaren, Oscar Piastri, să obţină victoria. El a descris procesul său de gândire în timp ce se angaja într-o confruntare tensionată cu echipa sa drept "destul de nebunesc", relatează The Guardian.

McLaren îi ceruse lui Norris să cedeze avansul pe care îl obţinuse în urma unei decizii strategice de oprire la boxe a lui Piastri. Cu toate acestea, în ultimele 17 tururi, Norris a rezistat vehement apelurilor repetate şi din ce în ce mai frenetice de a ceda poziţia, înainte de a face acest lucru cu reticenţă cu trei tururi înainte de final.

Pilotul britanic a recunoscut că a fost extrem de greu să se supună ordinelor echipei. "Întotdeauna îţi trec lucruri prin minte pentru că, ştii, uneori trebuie să fii egoist în acest sport", a spus el. "Trebuie să te gândeşti la tine. Asta e prioritatea, să te gândeşti la tine. Sunt, de asemenea, un jucător de echipă, aşa că mintea mea a luat-o razna în acel moment."

Pilotul în vârstă de 24 de ani, care este al doilea în clasamentul general, după Max Verstappen de la Red Bull, şi care este, în mod realist, singurul său contracandidat în acest sezon, s-a gândit, de asemenea, serios să ignore rugăminţile echipei sale atunci când a luat în considerare lupta pentru titlu.

"Când te gândeşti la cele şapte sau şase puncte pe care le cedez, atunci ... îţi trece prin minte. Aşa că nu a fost uşor", a spus el. "Este greu când eşti în acea poziţie să le dai înapoi pentru că eşti acolo şi, desigur, asta mi-a trecut prin minte".

După minute tensionate, în care nu a existat niciun indiciu că Norris ar ceda, acesta a tras pe dreapta şi a insistat că a intenţionat întotdeauna să se conformeze. Cu toate acestea, după ce a făcut acest lucru, el a spus: "Ştiu ce am de gând să fac şi ce nu am de gând să fac. Desigur, am de gând să pun la îndoială şi să contest şi asta am făcut".

"Am fost pus în această situaţie şi nu este vina mea că am condus cursa într-un fel. Echipa ar fi trebuit să-l bage primul pe Oscar la boxe şi nu am mai fi avut această discuţie. Ca echipă, poate că am fi putut face lucrurile puţin diferit".

