Criza cartofilor prăjiți la fast-food. Restaurantele îi scot din meniu până la toamnă

Penuria de cartofi a determinat lanțul de fast-food-uri care a înlocuit McDonald's în Rusia să suspende vânzarea cartofilor prăjiți la meniurile sale până la toamnă.

Unele restaurante din lanțul de fast-food „Tasty and that’s it”, care a înlocuit McDonald’s în Rusia, vor înceta temporar să mai servească cartofi prăjiți, potrivit presei ruse citată de BBC.com.

Astfel, clienții fast-food-ului vor fi nevoiți să aleagă altă garnitură cu care să consume burgerii.

Compania le transmite clienţilor gurmanzi că se aşteaptă să aibă din nou cartofi prăjiţi în meniu până în toamnă.

McDonald's s-a retras din Rusia în semn de protest față de invazia Ucrainei. Compania americană şi-a vândut restaurantele unui om de afaceri rus, iar în iunie mai multe dintre magazinele sale s-au redeschis sub numele de „Vkusno i Tochka”, sau „Tasty and That's It” în limba engleză (în limba română - Gustos şi atât).

Compania care gestionează acum fostele restaurante McDonald's, a declarat agenţiei de ştiri ruse Tass că recolta slabă de cartofi de anul trecut a afectat proviziile din soiul de cartofi necesar pentru a prepara faimoasa garnitură delicioasă.

Decizia lui McDonald de a pleca a venit în timp ce alţi giganţi americani din industria alimentară şi a băuturilor, inclusiv Coca-Cola, Pepsi şi Starbucks, au întrerupt sau au închis operaţiunile în Rusia după sancţiunilor occidentale.

