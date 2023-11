Cele mai profitabile lanturi de restaurante din lume

Restaurantele reprezinta o afacere de miliarde de dolari anual, oamenii cheltuind mai mult pe mersul la restaurant decat pe filme, muzica, ziare si carti la un loc.

V-ati intrebat vreodata care sunt lanturile de restaurante cu cel mai mare succes? Rezultatul ar putea fi surprinzator. Iata lista celor mai profitabile cinci lanturi de acest gen, potrivit HowStuffWorks:

Subway

Desi nu este prezent pe piata din Romania, Subway are peste 27.000 de unitati in 85 de tari si peste 150.000 de angajati. Vanzarile anuale se ridica la noua miliarde de dolari. In Statele Unite, de exemplu, Subway vinde cate 2.800 de sandvisuri si salate la fiecare 60 de secunde. Daca toate sandvisurile facute de Subway intr-un an ar fi puse cap la cap, ar inconjura Pamantul de sase ori.

McDonald's

Fondat de Dick si Mac McDonalds in 1940, McDonald's are profituri anuale de 21 de miliarde de dolari. In 1968 avea numai 1.000 de restaurante, insa, astazi, lantul numara peste 31.000 de unitati, in toata lumea.

Pizza Hut

Fratii Dan si Frank Carney din Wichita, Kansas, au infiintat Pizza Hut in 1958. In prezent, este cel mai mare lant de pizzerii din lume, cu peste 12.500 de unitati in 100 de tari si cu 140.000 de angajati. Doar in Statele Unite, Pizza Hut are vanzari de 5,3 miliarde de dolari, in fiecare an.

Burger King

In decembrie 1954, James McLamore si David Edgerton au deschis primul restaurant in Miami, Florida. Cei doi s-au inspirat de la McDonald's, dupa o vizita la fabrica de unde cei din urma isi producea hamburgerii. Astazi, Burger King are peste 11.000 de restaurante in 65 de tari, venituri anuale de 11,2 miliarde de dolari si 340.000 de angajati.

KFC

Kentucky Fried Chicken a fost ideea lui Harland Sanders, care a deschis primul astfel de restaurant in timpul Marii Recesiuni, in Corbin, Kentucky. La acea data, Sanders avea retete secrete pentru 11 condimente, care au ramas, pana azi, unul dintre cele mai bine pastrate secrete din lume, fiind inchise intr-un seif din Louisville.

In 1964, Sanders a vandut lantul pentru doua milioane de dolari. In prezent, KFC numara 11.000 de restaurante in 80 de tari si valoreaza 10,3 miliarde de dolari. Compania are 750.000 de angajati.