McDonald's a raportat o scadere drastica a vanzarilor globale. Pietele care "au tras in jos" gigantul alimentar

Actiunile companiei cu sediul in Chicago au scazut cu peste 2,5% in urma raportarii rezultatelor trimestriale.Vanzarile globale in termeni comparabili au scazut cu 23,9% in trimestrul al doilea, trase in joc de piete mari, precum cele Marea Britanie, Franta si America Latina.Analistii anticipau un declin al vanzarilor de 23,24%, potrivit datelor firmei de analiza a pietei Refinitiv.In Statele Unite, unde compania are peste o treime din restaurantele sale, vanzarile in termeni comparabili s-au redus cu 8,7%, dar declinul a fost sub cel anticipat, de 9,97%.In timpul unei conferinte la distanta cu investitorii, directorii companiei au fost precauti, dar au notat ca vanzarile consemnate in iulie s-au imbunatatit si ar trebui sa fie usor pozitive la sfarsitul lunii.Aproximativ 96% din restaurantele McDonald's functioneaza cu drive-thru, comenzi sau cu o capacitate redusa.Compania intentioneaza sa lanseze o campanie de publicitate in semestrul al doilea, pentru care are un buget considerabil, a spus Kempczinski.In trimestrul al doilea, McDonald's a redus cheltuielile de marketing in SUA cu 70%, pentru conservarea resurselor, dar nu va reinvesti banii respectivi.Majoritatea reclamelor vor promova meniurile de baza si comenzile digitale, dar sunt planificate si unele inovatii legate de meniuri.Compania se mai asteapta sa colecteze in semestrul al doilea majoritatea chiriilor de la francizati, care au fost amanate.McDonald's mai anticipeaza ca exista sanse de crestere in Europa, "unde unele restaurante independente au probleme mari, ceea ce poate reprezenta o portunitate pentru noi".Veniturile au scazut cu 30,5%, la 3,76 miliarde de dolari, dar sunt peste estimarile de 3,68 de miliarde de dolari.Profitul net a scazut cu 68%, la 483,8 milioane de dolari. Excluzand elementele exceptionale, McDonald's a castigat 66 de centi pe actiune, cu 8 centi sub asteptari.