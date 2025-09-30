Care este cea mai mare greșeală care distruge mașinile înainte de 300.000 de km? Răspunsul unui mecanic

Autor: Bogdan Atanasiu
Marti, 30 Septembrie 2025, ora 15:21
874 citiri
Mecanic care repară o mașină FOTO Pixabay

Mașinile moderne pot rezista până la aproximativ 320.000 de km în zilele noastre, potrivit Consumer Reports, o organizație nonprofit din SUA care testează și evaluează produse și servicii pentru a oferi consumatorilor recomandări obiective și independente, iar unele chiar mai mult. Totuși, multe nu ajung niciodată la această performanță.

Și, de obicei, nu este vorba despre marcă sau model, ci despre o greșeală comună care scurtează durata de viață a unui vehicul mai repede decât aproape orice altceva: neglijarea întreținerii de bază, în special schimbul de ulei.

Cea mai mare greșeală care distruge mașinile înainte de 320.000 km

„Cea mai frecventă cauză a defectării mașinilor înainte de 320.000 km este neglijarea întreținerii de rutină, mai ales schimbul de ulei”, a declarat Anam Barkan, specialist în soluții de condus și fondatorul HireGo Minibuses, pentru GOBankingRates.

Potrivit lui Barkan, uleiul lubrifiază piesele în mișcare și ajută la disiparea căldurii și a particulelor fine de metal care se formează natural în motor.

„Când uleiul nu este schimbat la timp, acesta se îngroașă și devine o mâzgă care blochează canalele și privează componente esențiale precum arborii cu came și rulmenții de lubrifiere,” a explicat acesta.

„Rezultatul este uzura prematură, supraîncălzirea și, în cazuri extreme, defecțiunea totală a motorului.”

Acest lucru poate duce la reparații de mii de dolari, uneori mai costisitoare decât valoarea mașinii, a adăugat Barkan.

Cum poți evita asta

Cea mai bună metodă pentru a preveni aceste probleme? Nu sări peste schimbul de ulei.

„Am întreținut mașini ale căror motoare păreau noi la 290.000 km doar pentru că proprietarul a folosit ulei sintetic de calitate și l-a schimbat la fiecare 8.000–12.000 km, și altele care au fost distruse la 130.000 km din cauza schimburilor ratate de ulei,” a spus Barkan.

Mulți producători auto recomandă schimbul de ulei la fiecare 12.000–16.000 km, potrivit Kelley Blue Book. o companie americană renumită pentru evaluarea și estimarea valorii automobilelor noi și second-hand (KBB).

KBB a adăugat că mulți șoferi americani parcurg aproximativ 23.000 km anual, deci, dacă conduci în jur de 1.900 km pe lună cu o mașină modernă care folosește ulei sintetic, ar trebui să faci un schimb de ulei o dată la opt–nouă luni.

Totuși, dacă conduci frecvent pe autostradă, pe distanțe lungi sau în zone nisipoase ori prăfuite, este indicat să schimbi uleiul mai des.

Barkan recomandă verificarea nivelului de ulei lunar, folosirea tipului de ulei recomandat de producător și respectarea unui program strict de întreținere.

„Dacă mașina funcționează în condiții dificile — multe drumuri scurte, trafic aglomerat sau vreme extrem de caldă ori rece — este o idee bună să reduci intervalul dintre schimburile de ulei,” a adăugat Barkan.

Un mecanic a dezvăluit trucul pentru ștergătoarele de parbriz „pe care îl va urma toată viața”
Un mecanic a dezvăluit trucul pentru ștergătoarele de parbriz „pe care îl va urma toată viața”
Un mecanic a împărtășit un sfat valoros despre ștergătoarele de parbriz, despre care spune că este un truc „pe care îl va respecta toată viața”. Uită de ideea de a cumpăra un set...
Cum vrea o companie auto germană să facă inutilă mașina personală. Autovehiculele electrice cu șofer la distanță intră pe piața europeană
Cum vrea o companie auto germană să facă inutilă mașina personală. Autovehiculele electrice cu șofer la distanță intră pe piața europeană
O firmă germană de condus de la distanță speră să facă proprietatea privată asupra mașinilor inutilă. Germania va permite folosirea mașinilor de închiriat controlate de la distanță...
