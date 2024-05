Semnele care îți arată clar că trebuie să eviți un mecanic auto. "Dacă folosește sintagma boala lor, am ieșit pe ușă"

Multe domenii sunt afectate de lipsa specialiștilor, după ce mulți dintre cei cu experiență au preferat să lucreze în străinătate pe bani mai mulți.

Nu sunt puțini șoferii care se plâng de serviciile de proastă calitate după ce ajung cu mașina la service. Singura variantă care pare sigură este cea recomandărilor făcute de cei apropiați.

Un subiect de discuție pe această temă a fost deschis în mediul online de un utilizator al platformei Reddit.

"Ce red flags aveți voi când vine vorba de mecanici?"

Acesta i-a întrebat pe utilizatori despre semnele de avertizare de care țin cont pentru a evita un mecanic.

"Acum ceva timp ceream aici o recomandare de mecanic. Am primit mai multe și l-am sunat pe cel mai apropiat de mine. Am discutat la telefon despre mașină și am ajuns la capitolul ulei...

La care el îmi spune că pune 10w30, pentru că dacă pune 5w30, îl mănâncă. Imediat mi s-a aprins beculețul.

De ce?

Pui întotdeauna ce recomandă producătorul. Dacă mănâncă acel ulei, cel mult schimbi marca. Cauza consumului nu este uleiul. Schimbând tipul, tratezi doar efectul, iar pe termen lung poți strica și mai rău motorul.

Mie nu-mi consumă ulei, oricum. Iar când în trecut alt mecanic mi-a pus 10w30 motorul era mai zgomotos, mai ales la pornire. De atunci nu mai fac greșeala.

Ads

Asta pentru mine a fost un red flag și am ales să nu mă duc cu mașina la el. Și sunt curios. Ce red flags aveți voi când vine vorba de mecanici?", a întrebat acesta pe Reddit.

"Când îți bagă pe gât operațiuni suplimentare pe lângă ce ai cerut să se facă la mașină"

În comentarii, utilizatorii au relatat situațiile neplăcute de care au avut parte în service.

"Când îți spune ce trebuie schimbat înainte de a verifica propriu-zis mașina (de obicei ceva scump). Ex: mașina trage greu, fum etc și îți spune din start că e turbina de vină și trebuie schimbată.

Când îți bagă pe gât operațiuni suplimentare pe lângă ce ai cerut să se facă la mașină, fără dovezi clare că acele piese trebuie schimbate.

Recomandarea de a pune ulei mai gros când îți consumă ulei."

"Am ajuns la punctul în care înainte să merg cu mașina la service, citesc exact despre fiecare operațiune, ca să înțeleg de ce se face, la ce să mă uit etc. E enervant că nu poți avea încredere. De exemplu, la vulcanizare: nu ar trebui să învăț eu să citesc aparatul de echilibrat, doar ca să am grijă să nu îmi zică "aaa, păi, ai jantele îndoite băiatu, hai să le îndreptăm noi, e doar 500 de lei!""

Ads

"Asta mi se pare foarte trist în România. Dacă ai nevoie de ceva (fie la mașină, fie în casă, sau doamne ferește, să vrei să construiești una), fără recomandări de la persoane de încredere, mi se pare că joc la păcănele cu bunurile / banii mei."

"Eu am pățit la un service să îmi recomande schimbarea discurilor spate după 15.000km în condițiile în care tot ei schimbaseră frânele cap coadă."

"Mai în glumă, mai (mult) în serios, dacă folosește sintagma "boală lor", am ieșit pe ușă".

"Depinde de la caz la caz, e atât de variată chestia asta ... eu la fosta mașină după ce am cumpărat-o am aflat că s-a folosit ulei 10w40 la un Opel Corsa?? M-am uitat în carte și am început să pun 5w30, s-a redus consumul de ulei chiar aveam unele intervale de 10K km aproape fără completare de ulei.

La următoarea mașină, Megane 3 cu mulți KM că deh, țeapă cu km dați înapoi, mecanicul mi-a pus 5w40 și la ultima revizie am zis să pun că în carte 5w30 și a început să-mi picure ulei pe jos undeva pe sub filtrul de ulei. Deci era mai bine cu celălalt sau nu, IDK, nu se vedea pe joja că scade nivelul, picuratul ăla nu era excesiv, 1-2 picături când era uleiul cald.

Ads

Cred că dacă bagi ce zice producătorul n-ar trebui să fie probleme. Dacă vezi că-l consumă cum ai zis și tu, nu e uleiul de vină, ci mașina, o duci la verificare."

"Când nu îți arată piesele vechi"

"Când te duci la el cu o problemă și pleci cu alte 5.

Când îi duci mașina și te sună "trebuie schimbată și aia că a crăpat când am desfăcut aici."

Când nu te lasă să stai lângă mașină când lucrează la ea, deși prin lege ai dreptul asta.

Când nu îți arată piesele vechi.

De aia prefer să mă duc doar la prieteni sau la persoane recomandate de cel puțin alți 3-4 inși."

"De asta am ajuns să merg doar la reprezentanță"

"Un red flag pe care l-am avut a fost când căutăm mecanic să schimb lanțul de distribuție la un Passat b6 2.0 benzină.

Problema era că de fiecare dată când porneam motorul troncănea ca un tractor, se pare că de la uzură s-a lăsat și trebuia schimbat. Am fost la un mecanic de cartier și mi-a zis "nu, nu, nu trebuie schimbat nimic, așa face mașina, e de la ea, bagă și tu ulei mai gros și gata".

Am fost la alt mecanic și mi-a făcut video cât de lăsat era și că trebuia schimbat de ceva timp.

Bine că mi-am ascultat instinctul și am fost la un service ca lumea."

"Fix de asta am ajuns să merg doar la reprezentanță, chiar dacă nu e mașina în garanție și sunt convins că plătesc dublu față de un service de cartier. Nu că ar fi niște sfinți, dar măcar au un minim de reguli interne și un standard de servisare”.