O șoferiță a schimbat bateria mașinii de 3 ori într-un an. Mecanicul a descoperit ce s-a întâmplat: „M-a făcut să râd isteric” VIDEO

Mecanicilor buni le plac provocările. Pentru un tehnician Toyota, misterul a început cu un camion care „mânca” baterii și o notiță pe fișa clientei: „Clienta crede că senzorul de presiune din anvelope cauzează descărcarea bateriei.”

Ce a descoperit în realitate a fost o lecție ironică a erei moderne.

Clipul de pe TikTok postat de tehnicianul Toyota, Austin (@thatyotaguy1), îl arată după ce a rezolvat cazul care îi dădea bătăi de cap proprietarei unui Toyota Tacoma. După ce și-a schimbat bateria de trei ori într-un an, femeia i-a dus camionul lui Austin, convinsă că știe cauza problemei.

„Doamna spune că senzorul de presiune al roților îi cauzează o descărcare parazită,” explică el în videoclipul care a strâns peste 265.000 de vizualizări. „Unul dintre primele lucruri pe care le-am observat când am oprit camionul a fost o lumină care clipocea și se reflecta pe piciorul meu”.

Mecanicul, în rol de detectiv auto

Urmărind sursa luminii, Austin a descoperit adevăratul vinovat: un mic dispozitiv Bluetooth conectat la portul OBD-II al camionului, un port special prin care mașina transmite informații despre motor și sistemele electronice. Acest tip de adaptor este adesea folosit pentru a citi codurile motorului sau pentru a se sincroniza cu aplicațiile de urmărire ale companiilor de asigurări. Problema? Dispozitivul rămânea alimentat chiar și după ce motorul era oprit, consumând constant curent din baterie, 24 de ore din 24.

„Aproape imediat, când am măsurat curentul, am observat că scăzuse sub 50 de miliamperi”, explică Austin. „Deci putem spune clar că acest dispozitiv lăsat în port este cauza descărcării parazite, nu senzorii de presiune din roți.”

Pentru oricine s-a confruntat cu o baterie moartă „fără motiv”, testul lui Austin sună familiar. Este vorba despre testul de consum parazitar, o procedură standard în service-urile auto. O mașină modernă care funcționează corect nu ar trebui să consume mai mult de 50 de miliamperi când este oprită — suficient cât să mențină ceasul, alarma și sistemul de închidere, dar nu atât încât să descarce bateria peste noapte.

Când un accesoriu aftermarket, un releu defect sau o lumină din torpedo rămâne aprinsă, consumul poate depăși 100 de miliamperi — suficient pentru a goli complet o baterie încărcată în doar câteva zile.

Tehnologia modernă, vinovatul ascuns

Vehiculele Toyota, inclusiv modelul Tacoma, au sisteme concepute pentru a gestiona consumul de energie. Totuși, conform buletinelor tehnice Toyota, dispozitivele conectate la portul OBD-II pot ocoli aceste moduri de economisire a energiei. După ce Austin a scos adaptorul, curentul a revenit imediat la un nivel normal — confirmând diagnosticul.

Ironia situației nu i-a scăpat nimănui: multe persoane lasă permanent conectate astfel de adaptoare Bluetooth sau trackere de asigurare, fără să știe că ele trag curent chiar și când mașina e parcată. Un studiu AAA a arătat că defecțiunile legate de baterie rămân una dintre cele mai frecvente cauze ale defecțiunilor rutiere — adesea din cauza unor accesorii minore, precum benzi LED sau încărcătoare USB care consumă energie în fundal.

Pe măsură ce tehnologia auto devine tot mai complexă, crește și riscul acestor „consumuri fantomă”. Mașinile moderne conțin peste 100 de microprocesoare, iar unele module pot rămâne active chiar și 30 de minute după ce cheia a fost scoasă. De aceea, experții recomandă deconectarea accesoriilor dacă mașina nu este folosită câteva zile sau utilizarea unui încărcător de întreținere.

Diagnosticul greșit — senzorii de presiune — poate părea amuzant, dar e o reamintire importantă: problemele electrice pot fi ușor confundate cu cele mecanice. Singura metodă sigură de a confirma o descărcare parazitară este testarea cu un multimetru și răbdare, pentru a observa circuitele care nu se opresc complet chiar și cu mașina oprită.

În cazul lui Austin, soluția a venit simplu și rapid: a scos adaptorul, a repetat testul și a confirmat că totul a revenit la normal, scrie motor1.com.

