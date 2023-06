Hajj începe duminică la Mecca, pe o căldură sufocantă, cu sute de mii de musulmani, primul pelerinaj cu atât de mulţi credincioşi în regatul Arabiei Saudite de la pandemia Covid-19, relatează AFP.

Peste două milioane de pelerini din 160 de ţări sunt aşteptaţi anul acesta în cel mai sfânt oraş al islamului, în vestul regatului, după trei ani în care numărul participanţilor a fost limitat din cauza crizei sanitare.

În inima Marii Moschei de la Mecca, credincioşii au început sâmbătă să efectueze "tawaf", adică ocolul în jurul Kaaba, o mare structură cubică drapată în pânză neagră brodată cu aur, spre care musulmanii din întreaga lume se îndreaptă pentru rugăciune.

"Acestea sunt cele mai fericite zile din viaţa mea", a declarat Saïd Abdel Azim, un pensionar egiptean în vârstă de 65 de ani. Această călătorie, pentru care spune că a economisit timp de 20 de ani, este "un vis devenit realitate".

Unul dintre cei cinci piloni ai islamului, hajj trebuie să fie efectuat cel puţin o dată în viaţa unui musulman practicant care îşi permite acest lucru.

Acesta constă într-o serie de ritualuri religioase care se desfăşoară pe parcursul mai multor zile în oraşul sfânt şi în împrejurimi.

Muslims commenced the first ritual of the Haj at Mecca's Grand Mosque pic.twitter.com/dPnWe89vHh