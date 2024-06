Căpitanul naționalei a răbufnit după victoria cu Ucraina: "Ne-ați jignit, ce i-ați făcut lui George într-un an și jumătate? Eu accept că sunt cel mai slab"

Nicolae Stanciu, liderul naționalei și autorul unui gol de senzație lăudat de presa internațională în victoria cu Ucraina, le-a cerut ziariștilor să nu mai jignească echipa națională: ”Ați jignit colegi de-ai mei, m-ați jignit pe mine ... Nu poți, dacă ai suflet în tine. Indiferent de rezultat aveam de gând să vorbesc pentru că un coleg de-ail dumneavostră m-a întrebat ieri (n.r. duminică) că sunt căpitanul echipei naționale și sunt mereu negativist și că mă cert cu fani sau cu voi ... Îmi prezint scuzele dacă v-am jignit pe voi, pe cei din presă! Le prezint scuze și celor două-trei mii de fani care ne-au huiduit și au plecat de la meciul cu Bulgaria! Și nu sunt deloc ironic. Chiar sunt scuze sincere.

Ceea ce vă rog eu, în calitate de căpitan al echipei, indiferent de ceea ce se va întâmpla pe viitor sau la acest Euro, indiferent dacă veți scrie sau vorbi de bine sau de rău, să rămână totul la critică! Pentru că în doi ani ați dus-o la un alt nivel. Și n-am zis niciodată nimic.

Ați jignit colegi de-ai mei, m-ați jignit pe mine... Chiar acum, cu câteva zile înainte de Euro... Nu avem nicio problemă să ne criticați, credeți-mă, să ziceți că eu sunt slab, că ăla e slab, că nu pot să fac o preluare. Dar nu jigniți! Pentru că ceea ce i-ați făcut lui George (n.r. Pușcaș) în ultimul an și jumătate și cu articolul de acum o săptămână și cu articolul cu mine. Pot să accept că sunt cel mai slab număr 10, n-am nicio problemă...

Pentru mine, când am copilărit, visul meu de mic a fost să ajung la națională și am ajuns. Și eu, ca și voi, am trecut prin multe. Și colegii mei ca să ajungem aici. Și încercăm să ne facem treaba cât mai bine", a spus Nicolae Stanciu la conferința de presă.

Atât vă rog! V-am prezentat scuzele cel mai sincere. Când vreți să criticați, puteți să criticați. Dar nu ne mai jigniți! Asta e singura mea rugăminte, Pentru că dacă cițiți și dumneavoastră articolele pe care le-ați scris o să vă dați seaaă că ... Nu poți, dacă ai suflet în tine, să scrii asemenea cuvinte despre un jucător sau altul", și-a vărsat oful Nicolae Stanciu, la conferința de presă de după meci, într-o luare de poziție care poate fi vizionată în videoul de mai jos, la minutul 01:25.

