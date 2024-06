Ilie Dumitrescu, uimit de golul lui Nicolae Stanciu din meciul cu Ucraina

Ilie Dumitrescu a reacționat la reușita lui Nicolae Stanciu din minutul 29 al meciului cu Ucraina și a spus că nu se aștepta la acest gol.

Execuția căpitanului naționalei a fost caracterizată de Dumitrescu ca fiind una ”rară”.

”Am făcut o repriză excelentă tactic. Mi-a plăcut că nu le-am dat spații între linii. Mi-a plăcut mult Rațiu cu Mudryk. Am stat bine la duelurile unu contra unu. Am avut personalitate. Am avut o repriză solidă tactic.

Am echilibrat jocul. Drăguș e un punct de sprijin. Coman a avut și el un șut, Man și el destul de activ. O repriză care m-a impresionat la jocul fără minge.

Foarte bine pe pressing-ul de întâmpinare. Pentru mine, execuția lui Stanciu este una rară, extraordinară. Cu bara aia, făcea o dublă la cel mai înalt nivel”, a spus Ilie Dumitrescu, la Digi Sport Special.

