Imagini unice cu nebunia tricoloră din Munchen. 30.000 de oameni au făcut show: ”România, ale!” VIDEO

Naţionala de fotbal a României debutează, luni, 17 iunie, la Campionatul European de fotbal din Germania, urmând să întâlnească selecţionata Ucrainei.

Meciul România - Ucraina de la Euro 2024 are loc pe Allianz Arena din Munchen, de la ora 16.00, în grupa E, live la ProTV.

La meci vor asista aproximativ 30.000 de români, care au făcut spectacol astăzi pe străzile din Munchen.

30,000 Romanians took the streets of Munich just before the Romania-Ukraine match

HAI ROMÂNIA! 🇷🇴 pic.twitter.com/Q5ql4PPz67