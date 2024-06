Naţionala de fotbal a României a debutat cu o victorie superbă la Campionatul European de fotbal - EURO 2024, găzduit de Germania, 3-0 (1-0) cu Ucraina, luni, pe Football Arena din Munchen, în Grupa E.

Tricolorii au reuşit o victorie istorică, a doua a lor la Campionatul European, la 24 de ani de la precedenta (3-2 cu Anglia), deşi porneau cu şansa a doua în acest meci.

România a făcut un meci tactic perfect şi s-a impus prin golurile marcate de Nicolae Stanciu (29), Răzvan Marin (53) şi Denis Drăguş (57).

Peste 30.000 de fani români au fost în tribune la Munchen, iar imaginile bucuriei au fost impresionante, așa cum se poate vedea mai jos, cu un suporter care a început să plângă.

Let's not forget the Romanian fans who have clearly won the award for the best atmosphere in this game against Ukraine!

The international journalists were impressed by the passion and support the Romanian fans have shown

🇷🇴pic.twitter.com/5xzXl7c7L5