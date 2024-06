Gigi Becali, încântat de jocul României și de suporteri: "M-a impresionat și pe mine"

Deși a declarat în repetate rânduri că este interesat doar de FCSB, Gigi Becali a apreciat prestația echipei naționale din meciul cu Ucraina, scor 3-0.

"Faptul că au fost 50 de mii de oameni, m-a impresionat și pe mine", a declarat Gigi Becali.

Acesta crede că echipa națională a României poate obține calificarea în optimi chiar și cu două înfrângeri din următoarele două meciuri. Totul este să nu sufere înfrângeri la scor.

"Am motive de bucurie, am avut jucători și am jucător la echipa națională. Dacă nu era Florinel, nici nu mă uitam.

A fost extraordinar, bucuria românilor m-a entuziasmat. Așa ceva mai rar, 50 de mii de oameni să fie în tribună să cânte imnul țării. Extraordinar! Pe mine rar mă impresionează ceva, dar așa ceva rar am văzut.

Eu dacă am FCSB, mă interesează echipa mea. Dar faptul că au fost 50 de mii de oameni, m-a impresionat și pe mine.

Suntem deja calificați. Nu avem nevoie de egal, să nu luăm multe. Suntem calificați, faceți și voi socotelile. 4 din 6 din echipele de pe locul 3 sunt calificate", a spus Gigi Becali, potrivit Sportpesurse.

Programul României la Euro

17 iunie (Munchen), România - Ucraina 3-0

22 iunie, ora 22:00: Belgia - România (Koln)

26 iunie, ora 19:00: Slovacia - România (Frankfurt).

Ads