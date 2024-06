Imagine virală la golul de pe altă planetă marcat de Stanciu: ”Toți am avut reacția lui”

Naţionala de fotbal a României a debutat cu o victorie superbă la Campionatul European de fotbal - EURO 2024, găzduit de Germania, 3-0 (1-0) cu Ucraina, luni, pe Football Arena din Munchen, în Grupa E.

Meciul România - Ucraina de la Euro 2024 a avut loc pe Allianz Arena din Munchen, de la ora 16.00, în grupa E.

România a spulberat Ucraina cu un scor incredibil, 3-0, goluri marcate de Nicolae Stanciu, Răzvan Marin și Denis Drăguș. Primii doi au punctat cu șuturi splendide din afara careului, iar ultimul a marcat din apropierea porții.

Pe internet s-a viralizat imaginea cu Andrei Rațiu bucurându-se cu mâinile în cap la reușita lui Stanciu.

„Toți am avut reacția românului Rațiu la golul-rachetă reușit de Stanciu”, au scris cei de la publicația 433.

Romania’s Rațiu was all of us after Stanciu’s 𝑻𝑯𝑼𝑵𝑫𝑬𝑹𝑩𝑶𝑳𝑻 goal 🚀🤯🇷🇴 pic.twitter.com/0oBlBb3Dzk