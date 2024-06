Reacție emoționantă a lui Răzvan Marin după 3-0 cu Ucraina: "Se zbârlește pielea pe mine e greu de spus ceea ce simt acum!"

România a învins Ucraina cu 3-0 reușind o surpriză pe care puțini o anticipau după egalurile din amicale.

Răzvan Marin, unul dintre artizanii victoriei, și marcator al unuia dintre cele trei goluri spune că trece prin emoții incredibile după acest meci.

"Am încredere în grupul nostru chiar dacă am fost criticați după meciurile amicale. Am făcut un meci excelent, publicul ne-a împins de la spate. Se zbârlește pielea pe mine e greu de spus ceea ce simt sunt mândru de ceea ce am făcut.

Nu știu dacă devenim a doua favorită a grupei. Luăm pas cu pas meciurile vom vedea ce se va întâmpla, azi ne-am făcut treaba extraordinar pe teren. Golul lui Stanciu a fost cel mai frumos cu siguranță, el are cele mai frumoase execuții, a spus Răzvan Marin.

Ads