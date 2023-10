Deputatul USR Tudor Pop, vicepreşedinte al Comisiei de tineret şi sport, a anunţat, miercuri, că i-a trimis o scrisoare preşedintelui Federaţiei Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, prin care îi solicită să nu permită afişarea mesajelor publicitare care promovează jocurilor de noroc la meciul România - Andorra.

El a atras atenţia că, în urma sancţiunilor dispuse la meciul România - Kosovo, în tribune vor fi doar copii sub 14 ani.

"Am trimis astăzi o adresă către Federaţia Română de Fotbal în care am solicitat domnului preşedinte ca, pe durata meciului România - Andorra, de pe 15 octombrie, să nu permită promovarea şi mesajele publicitare ce promovează activitatea jocurilor de noroc. Includ aici şi numele sponsorului principal. Fac acest lucru având în vedere că la meci vor participa doar copii sub 14 ani, având în vedere sancţiunile dispuse de FIFA după incidentele petrecute la meciul dintre România şi Kosovo. Cred că această cerere vine şi în spiritul şi în litera legii, respectiv Ordonanţei 77/2009, respectiv a normelor de implementare care prevăd ca orice activitate de promovare jocurilor de noroc să respecte drepturile minorilor în aşa fel încât ei să nu fie expuşi la publicitate şi la reclame", a declarat Tudor Pop, la Parlament.

Conform scrisorii, deputatul solicită conducerii Federaţiei Române de Fotbal ca, în spiritul şi litera angajamentelor pe care FRF şi le asumă faţă de promovarea responsabilă a fotbalului şi a sportului, în general, în rândul copiilor, să nu permită afişarea pe stadion a mesajelor publicitare care au drept obiect promovarea jocurilor de noroc, incluzând şi numele sponsorului comercial.

"Vă fac această cerere, având în vedere prezenţa aproape exclusivă a copiilor sub 14 ani în tribune într-un număr aşteptat de cel puţin 20.000, aşa cum este prevăzut de regulamentul FIFA în cazul meciurilor oficiale unde prezenţa publicului general nu este permisă, consecinţă a sancţiunilor dispuse în urma meciului România - Kosovo. În sprijinul acestei solicitări, invoc normele de aplicare a OUG 77/2009, respectiv Hotărârea nr. 111/2016, unde se precizează la art 6 (1): "Acţiunile de promovare a activităţilor de jocuri de noroc desfăşurate pe teritoriul naţional se realizează cu respectarea principiilor privind protecţia minorilor şi participarea responsabilă la jocul de noroc.

Avem o responsabilitate comună în ceea ce priveşte protejarea copiilor faţă de expunerea lor la reclame şi la promovarea păcănelelor şi a jocurilor de noroc, un fenomen care în societatea românească a scăpat cu totul de sub control. În spiritul bunei colaborări între instituţiile pe care le reprezentăm, vă solicit sprijinul pentru acest demers", a explicat deputatul USR.

