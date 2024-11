Meciul de fotbal Olanda - Ungaria din Liga Națiunilor, suspendat 7 minute din motive medicale FOTO VIDEO

Meciul dintre reprezentativele din Olanda şi Ungaria, din etapa a 5-a a grupelor Ligii Naţiunilor, a fost întrerupt sâmbătă după şapte minute, pentru a permite acordarea de îngrijiri medicale de urgenţă pe banca maghiarilor, relatează AFP.

La Amsterdam, arbitrul spaniol Jesus Gil Manzano a întrerupt jocul înainte ca staful medical să poată interveni.

Potrivit L'Equipe, o persoană de pe bancă, membru al stafului Ungariei, avea spasme violente.

Match between Hungary and Holland suspended. Possible heart problem on the bench.#CovidDeaths #covidvaccines pic.twitter.com/j7vZY6tKJ0