Agentia de presa de stat Agerpres va fi condusa de o fosta consiliera a lui Carmen Dan

Parlamentul a adoptat, miercuri, in sedinta de plen, cu 220 de voturi pentru si 110 impotriva, numirea Claudiei Victoriei Nicolae in functia de director general al agentiei de stiri Agerpres pentru urmatorii 5 ani.

Cu o zi inainte, Claudia Victoria Nicolae a fost audiata de comisiile reunite de cultura si media din Senat si Camera Deputatilor. Cu 23 de voturi pentru, 3 abtineri si niciun vot impotriva, membrii acestora au decis sa avizeze pozitiv numirea Victoriei Claudia Nicolae la conducerea Agerpres.

Pana sa ajunga in cea mai inalta functie a agentiei publice de stiri, Claudia Victoria Nicolae a fost director general adjunct al Agerpres.

In plus, Nicolae a coordonat sectia Politic a postului B1 TV, dar a lucrat si la AMpress si ziarele Independent si Gardianul, potrivit Pagina de Media.

Incepand cu anul 2018, Claudia Victoria Nicolae a devenit consilier al ministrului de Interne, Carmen Dan. De altfel, ea a fost propusa de Guvern pentru ocuparea functiei de director general al Agerpres, dupa ce s-a decis inlocuirea din functie a fostului director, Alexandru Giboi.

In 29 octombrie, directorul Agerpres, Alexandru Giboi, a anuntat ca a fost demis de Guvernul Dancila fara insa sa fie anuntat. El a subliniat ca nu i-a spus nimeni ca va fi inlocuit, nici oficial, nici neoficial si ca a aflat de demitere de la doi prieteni din presa.

"Astazi am aflat de la 2 prieteni din mass-media, carora le multumesc pe aceasta cale (nu lucreaza la AGERPRES), ca am fost demis de la conducerea Agentiei Nationale de Presa, prin numirea unei alte persoane in functia de director general. Nu am stiut ca voi fi inlocuit. Nu am fost anuntat de nimeni, nici oficial nici neoficial", scria Alexandru Giboi pe Facebook.

