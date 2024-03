Domnule presedinte Iohannis, daca boicotam laptele Zuzu, se cheama ca atentam la libertatea presei?

Domnule Klaus Iohannis, acum o saptamana ati intervenit in favoarea unei televiziuni de stiri, societate comerciala (Antena 3), calificand demersul unei institutii a statului roman de a aplica dispozitivul unei hotarari judecatoresti, respectiv preluarea in posesie a unor bunuri confiscate, ca fiind un "banal act administrativ", ceea ce reprezinta o palma data Justitiei.

Incurajata de interventia dvs. respectiva televiziune, impreuna cu celelalte societati din acelasi trust media, a organizat un miting in Piata Constitutiei, la care au participat foarte multi pensionari.

Deoarece un jurnalist a indraznit sa critice, intr-un mod ironic, manipularea acestor oameni de varsta a treia, o angajata a televiziunii in cauza a facut ceva ce nimeni niciodata nu a indraznit nici chiar in Romania, unde stim cat de mizerabil este nivelul dezbaterii publice: a scris o scrisoare deschisa jurnalistului respectiv, in caracteristicul stil manipulator in care hotul striga "hotii", insa nu adresata lui, ci fiicei sale, in varsta de numai 10 ani. Un copil care merge la scoala, care se joaca impreuna cu alti copii ai caror bunici, in parte, urmaresc Antena 3, va putea fi usor tinta batjocurii.

Stiu ca nu va intereseaza aceste aspecte, cata vreme ati trecut asa usor peste linsajul mediatic la care insusi dvs. ati fost supus, in calitate de candidat la alegerile prezidentiale.

E drept ca, neavand copii, nu au putut fi tinta unor atacurilor abjecte, in schimb v-au fost atacati parintii. Dar sa trecem peste, ca nu aceste atacuri sunt subiectul prezentei scrisori, mai ales ca dvs. ati ales sa le uitati.

Ei bine, domnule presedinte, avand in vedere ca televiziunea de stiri de partea careia sunteti in razboiul juridic cu statul roman s-a solidarizat cu angajata (observati ca nu o numesc "jurnalista") care a scris aceasta scrisoare incalificabila, noi, consumatorii produselor promovate prim intermediul unor clipuri publicitare pe postul respectiv de stiri, am pornit pe retelele de socializare o campanie de boicotare a acestor produse. Campanie care a devenit virala.

Si, pentru ca nu le putem boicota pe toate deodata, cineva a avut inspirata idee sa le boicotam pe rand, iar primul produs ales a fost laptele Zuzu, al companiei Albalact. Asadar ii avem, pe de-o parte, pe telespectatorii Antenei 3, carora li s-a cerut, de catre acest post, sa nu schimbe canalul in timpul difuzarii reclamelor si, pe de cealalta parte, pe cei care dezavueaza Antena 3, care nu vor mai cumpara laptele Zuzu.

Cum, statistic, media celor care dezavueaza postul Antena 3 inregistreaza venituri mult mai mari decat media celor care il urmaresc, cred ca managerii companiei Albalact vor sti ca nu numarul celor care urmaresc reclamele conteaza, ci numarul celor care cumpara produsele.

Dupa ce Albalact isi va retrage reclamele de la Antena 3, asa cum e de asteptat, ca efect al acestei campanii, ceilalti clienti vor face cu siguranta acelasi lucru, pentru ca, dupa laptele Zuzu, va urma un alt produs, al altei companii.

In acest fel vom sti ca banii nostri nu vor mai alimenta salariul unei persoane care a putut sa se coboare atat de jos.

In aceste conditii, domnule presedinte Iohannis, va intreb in mod public: Credeti ca aceasta campanie de boicot reprezinta un atentat la libertatea presei? Ar trebui, deci, sa ne asteptam la repercusiuni?

UPDATE 27 februarie : Pe fondul scrisorii Oanei Stancu adresate unei copile nevinovate, am apreciat si am sustinut boicotul produselor care isi fac reclama la Antena 3, ca demers civic. Acum vad ca un lider de partid vrea sa il confiste in interes politic. Eu, personal, nu mai pot sustine acest demers, deoarece ar insemna sa fac campanie unui partid politic fata de care nu am nici cea mai mica urma de apreciere.

Sebastian Bodu este avocat, lector universitar si presedinte al Avocatului Antreprenorilor, un ONG care isi propune sa lupte cu mijloace juridice impotriva abuzurilor ANAF. A fost presedinte al ANAF (2005-2007) si europarlamantar (2008-2014).

