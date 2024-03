Presedintele Klaus Iohannis a tinut sa dea explicatii vineri noapte, de la Bruxelles, in legatura cu declaratiile sale in care a condamnat Fiscul pentru actiunea "heirupista" de recuperare a prejudiciului de 60 de milioane de euro din dosarul ICA.

De la cetateni simpli, la politicieni, personalitati si societate civila, mii de oameni au dezaprobat declaratia presedintelui, multi exprimandu-si retragerea sustinerii prin inlaturarea "like"-ului de pe pagina de Facebook a sefului statului.

"In spatiul public de acasa, din Romania, a aparut o ingrijorare, o preocupare legata de o afirmatie pe care am facut-o in legatura cu o posibila evacuare a unei televiziuni. Am facut aceasta afirmatie miercuri, fiindca atunci evaluarea mea a fost ca este posibil ca prin actiunea, asa cum a fost ea conceputa, sa fie afectata libertatea de exprimare, libertatea presei. Acest lucru mi s-a parut ca trebuie atentionat.

Ulterior, am aflat ca aceasta afirmatie a mea, care a vrut doar sa atraga atentia ca este posibil sa fie afectata libertatea presei, a fost interpretata in foarte multe feluri. Poate si datorita (sic!) faptului ca m-am exprimat foarte succint", si-a inceput Klaus Iohannis explicatia, din Sala Romaniei de la Consiliul European.

Seful statului a continuat cu niste precizari prin care a dorit delimitarea de Antena3, trustul Intact, a amintit in treacat de campania agresiva pe care televiziunile lui Voiculescu au dus-o impotriva sa la prezidentiale si i-a asigurat pe cei pe care i-a dezamagit ca le-a inteles mesajul transmis "via Facebook".

"S-a vehiculat ideea ca mi-as fi schimbat abordarea, ca as fi apropiat de acest trust de presa, de aceasta televiziune, s-au facut fel si fel de supozitii ca as fi mai putin atasat de statul de drept. Toate aceste speculatii sunt fara niciun fel de suport real. Eu sunt convins ca Romania este un stat de drept, va ramane un stat de drept si voi lupta pentru ca Romania sa ramana un stat de drept. Este evident ca o decizie judecatoreasca trebuie aplicata, nu exista niciun fel de discutie.

In acelasi fel, insa, sunt ferm convins ca dreptul la libera exprimare, dreptul la informare si libertatea presei sunt dintre cele mai valoroase bunuri castigate la Revolutia din decembrie 1989.

Si cred ca oricand apare posibilitatea ca acestea sa fie suprimate, nu neaparat dintr-o intentie, dintr-o abordare stangace cateodata, acest lucru trebuie atentionat.

Eu nu sunt apropiat de aceasta televiziune, de acest trust de presa, poate unii sau altii isi amintesc ca, dimpotriva, campania din noiembrie-decembrie 2014, campania media care s-a purtat, accentele au fost tocmai de alta natura. Nu exista niciun fel de intentie din partea mea, nu a existat si nu are de ce sa existe sa apar pe cineva in fata legii.

Eu vreau sa se impuna legea si sper ca prin aceste cateva precizari am lamurit un pic mai bine situatia. In acelasi context, vreau sa spun ca am inteles foarte clar mesajul pe care l-am primit via Facebook. Va multumesc", a declarat Klaus Iohannis.

Mesajul a fost postat, intr-o varianta prescurtata, si pe pagina de Facebook Klaus Iohannis, unde intr-o jumatate de ora a strans putin sub 1.000 de "like"-uri, dar peste 300 de comentarii, cei mai multi indemnandu-l sa puna la treaba institutiile statului si sa-si revizuiasca declaratiile.

Lamurilile sefului statului vin la doua zile dupa ce a facut declaratia care i-a atras oprobiul public. In acest interval, la Antena 3 mesajul a fost des reluat, jurnalistii trustului Intact declarand de nenumarate ori ca au sustinerea presedintelui Iohannis.

Ba chiar au folosit aceasta declaratie pentru a-l ataca pe premierul Dacian Ciolos, care a explicat in Parlament temeiul legal in baza caruia ANAF a cerut evacuarea televiziunilor trusturilor Intact.

Vineri seara, dupa ce ANAF a anuntat ca va incepe demersurile pentru scoaterea la licitatie a bunurilor confiscate, jurnalistul Radu Tudor a acuzat ca de vreme ce Klaus Iohannis si-a aratat sustinerea pentru Antene, in timp ce Traian Basescu s-a declarat impotriva, poate deduce ca premierul Dacian Ciolos raspunde fostului sef de stat.

"Presedintele Iohannis, cand a luat principial si pe argumente concrete si legale apararea Antenei 3, si-a pus in cap toate laturile basiste. In mod evident, daca Basescu e in favoarea evacuarii noastre si presedintele Iohannis e impotriva abuzurilor ANAF, pun si eu o intrebare logica: domnule premier Ciolos, Basescu este presedintele dvs?", a spus Radu Tudor, reluand ideea si alti jurnalisti ai trustului.

Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a comentat, miercuri, cazul televiziunilor trustului Intact, care au fost notificate, luni, de ANAF ca trebuie sa paraseasca sediul in cinci zile.

"Eu cred ca ati ajuns intr-o situatie neplacuta si inutila. In primul rand, cred ca libertatea de exprimare in media nu poate fi suprimata pentru banale motive administrative. In al doilea rand, aceasta abordare heirupista din partea ANAF-ului mi se pare cel putin nepotrivita, daca nu discutabila.

In fine, am constatat, din discutii pe care le-am avut, ca exista deschidere la factorii de decizie si cu siguranta prin discutii asezate si calme pana la urma se gasesc solutii convenabile", a fost declaratia lui Klaus Iohannis.

