Filmul "Singur Acasa" a facut audiente record. Peste 2,2 milioane de romani au urmarit, din nou, aventurile pustiului de 8 ani

Singur Acasa a fost de aproape doua ori peste Antena 1, care avea o editie Te cunosc de undeva Kanal D a mizat pe gala "Bravo, ai stil" si a fost, si el, mult in urma, scrie Pagina de Media In 2019, cand filmul a fost difuzat pe 7 decembrie, Kevin a strans o audienta de 2,2 milioane de privitori.In 2018, cand era transmis pe 8 decembrie, Singur Acasa tinea aproape 2,1 milioane de romani in fata televizoarelor.In 2017, cand a fost difuzat pe 9 decembrie, Home Alone era vazut de 2,2 milioane de romani.In 2016, (pe 10 decembrie), filmul cu Macaulay Culkin in rol principal a fost urmarit de 2,5 milioane de persoane din intreaga tara. La fel si in urma cu trei ani.In 2014 filmul a fost urmarit de 2,7 milioane de persoane, iar in 2013 cifrele au fost asemanatoare.Anul acesta a avut aproape 40% cota de piata pe publicul tanar (18-49 de ani).Antena 1, cu gala Te cunosc de undeva, s-a clasat pe pozitia secunda cu 1.627.000 de privitori. In schimb, Kanal D abia a strans jumatate de milion de urmaritori cu gala Bravo, ai stil.Surpriza o repriza TVR 2, pe locul 4. Postul public difuza un film din 1967 - "Dumnezeu iarta, eu, nu". Aproximativ 473.000 de telespectatori urmareau productia italiana.Urban. Aceeasi poveste si la orase. Kevin nu a fost deloc Singur Acasa pe Pro TV. L-au insotit alti 1.036.000 de privitori, in medie.Antena 1 s-a clasat tot pe locul secund, cu 856.000 de privitori, in timp ce podiumul l-a completat Kanal D - 268.000 de urmaritori.Comercial. Tinerii au urmarit si ei Singur Acasa pe Pro TV. Filmul a atras in fata televizoarelor 551.000 de urmaritori tineri, avand o cota de share impresionanta - 36.5%.Pe locul secund a incheiat tot Antena 1, cu 220.000 de privitori, iar Kanal D pe trei - 96.000 de telespectatori tineri.