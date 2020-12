"Singur acasa" continua sa faca audiente uriase. Ultima retransmisie, urmarita de 2,5 milioane de telespectatori

Postul de televiziune a inceput saptamana trecuta sa difuzeze franciza, iar primul film a fost urmarit de 2,2 milioane de telespectatori.Cea de-a doua parte a seriei "Singur Acasa", difuzata sambata, a condus detasat topul audientelor pe toate segmentele de public.La nivelul publicului comercial, cu varste cuprinse intre 18 si 49 de ani, a inregistrat 13 puncte de rating si 36,4% share, cifre de aproximativ trei ori mai mari decat televiziunea de pe locul secund, care a obtinut 4,5 puncte de rating si 12,5% share.Mai mult de 2,5 milioane de telespectatori din intreaga tara au urmarit aventurile lui Kevin, iar in minutul de maxima audienta , de la 22:01, aproximativ 3.1 milioane de romani."Pierdut in New York" este continuarea povestilor de Craciun din familia McCallister, care reusesc de aceasta data sa ajunga in orase diferite de sarbatori: toate rudele merg la Miami, in timp ce Kevin ajunge singur in New York. Banditii revin, in scena apar si angajatii hotelului la care copilul se cazeaza, iar ingeniozitatea lui ramane la cote inalte.Sambata viitoare, de la 20:00, Pro TV va difuza cea de-a treia parte a filmului "Singur Acasa", cel in care Alex Pruitt foloseste toate resursele din casa pentru a le veni de hac talharilor care incercau sa puna mana pe masinuta lui care ascundea un secret.