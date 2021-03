BBC Four va difuza documentarul "colectiv"

Documentarul tragediei din club

Decizia televiziunii publice din Marea Britanie fusese luata inainte de nominalizarea documentarului romanesc la premiile BAFTA si in doua categorii la Oscar Dubla nominalizare la Premiile Oscar i-a facut pe editorii de la HBO Go, platforma care a difuzat documentarul "Colectiv", sa plaseze filmul, care urmareste primul an de dupa tragedia din clubul Colectiv, chiar pe prima pozitie de recomandare de vizionare. In 2020, Colectiv a fost cel mai urmarit film pe HBO Go in Romania, scrie Libertatea.ro Lungmetrajul, cronica a primului an de dupa tragedia din clubul bucurestean Colectiv, a fost selectat la categoriile "cel mai bun lungmetraj documentar" si "cel mai bun lungmetraj international".Este un documentar observational care spune povestea primului an de dupa incendiul din clubul bucurestean Colectiv, care a dus la moartea a 64 de oameni. Filmul urmareste autoritati si jurnalisti , cautand sa expuna adevarul. Este un film despre sistem versus oameni, despre adevar versus manipulare, despre interes personal versus interes public.Documentarul, productie HBO Europe scrisa de Alexander Nanau si Antoaneta Opris, a avut premiera la Festivalul de Film de la Venetia 2019, in afara competitiei. Recent, intre altele, a fost desemnat de National Society of Film Critics din SUA cel mai bun film intr-o limba straina, iar National Board of Review l-a inclus in top 5 al celor mai bune filme internationale."Filmul a avut si inainte de pandemie un succes mare la public si critica, dar, odata ce oamenii au realizat ca realitatea din Romania pe care o vad este atat de aproape de societatile lor, s-a bucurat de un succes iesit din comun la presa internationala, fiind, intre timp, dat ca unul dintre cele mai bune din lume din anul 2020. Ceea ce ne ajuta foarte mult pentru vizibilitate si vom vedea mai departe cum se va traduce asta in sezonul premiilor din America", declara Nanau intr-un interviu acordat News.ro in luna decembrie.