Filmul "Pe aripile vantului", considerat rasist, a fost retras de pe platforma HBO Max. BBC si Netflix au renuntat la difuzarea comediei "Little Britain"

BBC si Netflix retrag "Mica Britanie"

Lungmetrajul de patru ore, regizat de Victor Fleming si lansat in 1939, este considerat de numerosi profesori universitari drept cel mai ambitios si eficient instrument de revizionism sudist.El prezinta in special o versiune romantica a Sudului si o viziune foarte edulcorata a sclaviei, cu servitori ca fiind multumiti de statutul lor si tratati drept angajati obisnuiti.Aceasta reinterpretare a unei perioade sumbre din istoria americana este opera unei miscari foarte organizate in fostele state confederale, care si-au propus sa prezinte Sudul de dinaintea Razboiului Civil American intr-o lumina mai buna.Ideologia "cauzei pierdute" sustinea ca statele din Sud s-au luptat pentru independenta lor politica, amenintata de Nord, si nu pentru mentinerea sclaviei, ceea ce este un neadevar istoric."Pe aripile vantului" ramane in fruntea clasamentului filmelor cu cele mai mari incasari - 3,44 miliarde de dolari."Lungmetrajul este produsul epocii sale si infatiseaza prejudecati rasiste care erau comune in societatea americana", a comentat, marti, pentru AFP, un purtator de cuvant al HBO Max pentru a explica retragerea lungmetrajului cu opt premii Oscar Pentru HBO Max, a mentine acest film in catalogul sau "fara explicatie si fara a denuntare aceasta reprezentare ar fi iresponsabil".Platforma intentioneaza sa difuzeze filmul online dar cu o contextualizare care sa resitueze opera in epoca sa.Filmul va fi prezentat integral, caci, daca ar proceda altfel, ar pretinde ca "aceste prejudecati nu au existat niciodata", a mai spus purtatorul de cuvant.Lansata la sfarsitul lui mai, platforma grupului WarnerMedia (filiala a operatoruluid e cablu AT&T) este principalul concurent al Netflix, cu un catalog foarte bogat in seriale si filme.Filmul este accesibil pe alte platforme, in special pe Amazon.De asemenea, comedia "Mica Britanie/ Little Britain" a fost retrasa de pe BBC iPlayer, Netflix si BritBox ca urmare a criticilor la adresa unor personaje.Netflix a retras, vineri, serialul cu Matt Lucas si David Walliams, impreuna cu o alta comedie - "Come Fly With Me".BBC si Britbox au renuntat luni la "Mica Britanie". Ambele platforme au spus ca "timpurile s-au schimbat" de la prima difuzare. Ambele filme includ scene in care actorii infatiseaza personaje din medii etnice diferite.