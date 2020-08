Tony Hall, ultimul discurs ca director general al BBC: "Serviciile publice de radiodifuziune sunt vitale pentru democratie"

Hall a subliniat in discursul de luni, ultimul sustinut de el ca director general al BBC, si rolul crucial jucat de radiodifuziunile publice in combaterea raspandirii de informatii false."Serviciile publice de radiodifuziune sunt vitale pentru democratie. Ele ne informeaza, ne educa. In aceasta tara, o fac pentru noi toti. Indiferent cine sunteti, aveti acces la ce este mai bun".El a reflectat asupra celor sapte ani petrecuti la conducerea corporatiei media: "Nu trebuie sa va amintesc ca acum sapte ani eram o organizatie in criza. Astazi, suntem o organizatie transformata in interior si exterior".Hall a adaugat ca exista insa loc de imbunatatire. "Cred ca diversitatea gandirii duce la programe extraordinare. Trebuie sa atragem oameni care au idei diferite, care vin din medii diferite, au ganduri diferite despre ce este important. Trebuie sa fim si o organizatie care asculta si care invata din propriile greseli".In ultimul an, Hall a intervenit personal in doua scandaluri in care a fost implicata BBC - a schimbat pozitia corporatiei in ceea ce o priveste pe jurnalista Naga Munchetty, pe numele careia a fost formulata o plangere ca a incalcat reguli ale BBC comentand ca rasiste afirmatii facute de Donald Trump , si, mai recent, privind reportajul in care a fost folosita o insulta rasista.Hall a reiterat angajamentul facut de corporatie de a cheltui 100 de milioane de lire sterline din bugetul pentru televiziune pentru imbunatatirea diversitatii si a subliniat planurile organizatiei de a ajunge la 1 miliard de oameni din lume pana la finalul deceniului.Functia lui Tony Hall va fi preluata pe 1 septembrie de Tim Davie, unul dintre directorii executivi ai BBC.