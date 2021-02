Uniunea Europeana a cerut Chinei sa revina asupra deciziei de interzicere a emisiei BBC World News. Postul ar fi prejudiciat interesele Chinei

China a decis joi sa interzica emisia postului BBC World News in interiorul tarii, pentru ''incalcarea grava'' a reglementarilor chineze privind media.Intr-un comunicat, Administratia nationala chineza pentru radio si televiziune a precizat ca postul britanic a incalcat principiul potrivit caruia ''informatiile trebuie sa fie veridice si corecte si sa nu aduca prejudicii intereselor nationale ale Chinei''.Decizia Chinei a survenit la o saptamana dupa ce autoritatea britanica de reglementare in domeniul media (OFCOM) a revocat licenta de emisie pentru canalul de televiziune chinez de limba engleza CGTN intrucat a ajuns la concluzia ca Partidul Comunist chinez are responsabilitatea editoriala finala pentru programele postului respectiv.