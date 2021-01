Cum a fost desfiintata de judecatori amenda-record primita de Antena 1 pentru telenovela "Vulpita": "Curtea retine incalcarea grava de catre CNA a principiului impartialitatii"

"Rolul CNA nu este acela de a sanctiona gustul publicului"

Apararea CNA in proces

Verdictul judecatorilor: CNA nu a fost impartial

Daca urmarim pana la capat o sa vezi, e vorba despre exploatarea acestei fete.

.... protectia minorilor e partea din legislatie pe care o incalcati..., inteleg ca e vorba de ...,dar ati depasit orice rezonabilitate...

Problema e ca acea emisiune incalca articole de lege...

E groaznic ce faceti cu acel copil.

Televiziunea a exploatat 2 persoane cu vizibile slabiciuni... Daca nu vedeti, chiar nicio problema in aceasta chestie, e chiar o problema.

E un spectacol al degradarii umane absolute. Sa chemi niste oameni... in atatea emisiuni si sa-i exploatezi e...

Ati depasit orice limita de moralitate, bun simt doar pentru audienta. Ce am vazut azi depaseste orice, e ingrozitor de degradant...

Efectele pe care le au asemenea emisiuni, este devastator asupra unor categorii de ...

Parerea mea este ca daca nu reusim sa dam o sanctiune vis-a-vis de aceste subiecte si repere... am ramas muta de mirare cat puteti sa exploatati. Efectiv i-ati calcat in picioare pe acesti 2 oameni, si pe parinti si pe copilul lor...

Probabil oamenii care nu au niciun fel de viata, pentru ei, traiesc prin intermediul acestei telenovele absolut oribile

Telenovela "Vulpita si Viorel", prezentata de Antena 1 in mai multe editii ale emisiunii "Acces Direct" i-a adus postului o amenda considerata record in valoare de 100.000 de lei. CNA a amendat Antena 1 pentru incalcarea mai multor articole din Legea Audiovizualului.Concret, CNA a aratat in decizia de amendare a postului ca "in perioada 13 ianuarie-6 februarie 2020, a difuzat 16 editii ale emisiunii Acces direct, cu incalcarea prevederilor privind protectia minorilor si a demnitatii umane in cadrul serviciilor de programe"."Membrii Consiliului au constatat ca dialogurile purtate de moderatoare si invitati, la ore la care copiii au acces neingradit la vizionare, respectiv, in intervalul orar 16.50-18.58, au fost de natura sa prejudicieze dezvoltarea fizica, mentala si morala a minorilor, intrucat, pe parcursul celor 16 editii ale emisiunii Acces direct din perioada monitorizata, s-a discutat despre cazul unei femei rapite si violate de trei barbati pe care nu ii cunostea, despre relatiile intime dintre aceasta femeie cu alti barbati, despre faptul ca propriul copil nu seamana cu sotul ei, Viorel, despre o posibila sarcina rezultata in urma relatiilor intime avute cu unul dintre barbatii pe care aceasta i-a acuzat de viol si despre moralitatea acesteia, dialoguri in unele cazuri cu accente violente si amenintatoare", a aratat CAN motivele sanctiunii aplicate.Antena 1 a contestat amenda de 100.000 de lei primita de la CNA in instanta, la Curtea de Apel Bucuresti. In proces, postul de televiziune a aratat ca "personalul din administratia publica are obligatia de a-si exercita atributiile legale, fara subiectivism, indiferent de propriile convingeri sau interese". Antena 1 a mai aratat in proces ca in analizarea emisiunilor pentru care postul a fost sanctionat membrii CNA "au incalcat flagrant principiile mai sus enuntate"."Inca dinainte de analizarea emisiunilor,", a reclamat Antena 1 in instanta. Postul de televiziune a mai reclamat ca unul dintre membrii CNA ar fi spus ca "atat persoanele din emisiune, cat si cei care le urmaresc sunt handicapati si prosti"."Ceea ce rezulta din afirmatiile si atitudinea unora dintre membri CNA (care in felul acesta au impus o anumita atitudine intregului Consiliu, prin crearea unei presiuni inclusiv prin mediatizarea desfasurarii sedintei) este ca dansii au avut in vedere nu criterii legale obiective, ci criterii personale subiective: dansii au decretat acte precum ca emisiunea nu intruneste anumite standarde de bun gust si prin urmare trebuie aplicata o sanctiune", s-a mai aparat Antena 1, aratand caIn procesul de la Curtea de Apel Bucuresti, CNA a cerut mentinerea amenzii aplicate pentru telenovela "Vulpita", aratand ca "limbajul obscen, cu conotatii sexuale si cu accente violente si amenintatoare folosite in timpul editiilor emisiunii mentionate si reperele morale pe care personajele invitate in aceste editii le-a oferit copiilor sau adolescentilor reprezinta aspecte care pot afecta dezvoltarea mentala si morala a minorilor"."Pe tot parcursul acestor editii au fost facute comentarii cu un continut insinuant si tendentios cu privire la comportamentul, sanatatea mintala si moralitatea invitatei, despre care jurnalista M.B. a afirmat ca nu are reprezentarea consecintelor lucrurilor pe care le face, nu judeca, nu straluceste de inteligenta, este extraordinar de naiva, crede absolut orice si ca este tipologia perfecta, nu intelege nici care e stanga, care e dreapta si ca sufera de nimfomanie", a mai aratatin proces."O astfel de abordare a condus la expunerea ei publica (n.r. a invitatei) intr-un mod nerezonabil, de natura a-i afecta demnitatea", a mai punctat CNA in proces. Consiliul National al Audiovizualului a mai subliniat ca "dreptul la libera exprimare nu este unul absolut si ca exercitarea acestui drept in cadrul emisiunii monitorizate s-a facut intr-un mod excesiv si nerezonabil, contrar bunei-credinte, considerand ca, in speta, prioritar pentru radiodifuzor a fost ratingul emisiunii si nu respectarea normelor legale in materie a caror obligatie ii revenea". Curtea de Apel Bucuresti a anulat amenda de 100.000 de lei aplicata postului Antena 1 aratand ca in analizarea cazului CNA a incalcat principiul impartialitatii."Se poate constata cu puterea evidentei incalcarea grava si continuata a principiului impartialitatii tocmai in etapele de examinare si verificare a probelor, respectiv a rapoartelor de monitorizare a emisiunii in discutie si a inregistrarilor video aferente, precum si in timpul audierii sau ascultarii punctului de vedere al reprezentantului reclamantei", a aratat Curtea de Apel Bucuresti in sentinta pronuntata in cursul lunii decembrie 2020, care nu este definitiva.In sustinerea argumentelor referitoare la incalcarea principiului impartialitatii, Curtea de Apel Bucuresti a scos in evidenta replicile unor membrii CNA din timpul audierilor. Redam mai jos afirmatiile unor membrii CNA pe care Curtea de Apel Bucuresti le-a considerat lipsite de impartialitate:"Curtea retine incalcarea grava de catre paratul CNA, a principiului impartialitatii in cadrul procedurii adoptarii deciziei atacate in prezenta cauza, de natura sa afecteze drepturile si garantiile prevazute de lege in favoarea reclamantei, impunandu-se anularea deciziei", a aratat Curtea de Apel Bucuresti, a carei deciziei poate fi atacata cu recurs.Mai puteti citi: