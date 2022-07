Amenda record de la CNA pentru Realitatea Tv. Rares Bogdan: Voi lupta si mai crunt! Nu cedez!

Moderatorul Realitatea Tv Rares Bogdan a avut o reactie foarte dura, pe contul sau de Facebook, dupa ce postul tv a fost amendat cu 85.000 de lei, in urma unei sesizari a comunitatii maghiare.

"Tradatorilor! Slugilor! Vreti sa tac? Ma ambitionati. Voi lupta si mai crunt! Nu cedez chiar daca imi dau lacrimile de mahnire in acest moment..... 85.000 de lei amenda de la CNA pentru ca am facut recurs la istoria Transilvaniei? Pe bune?? Pentru ca am instigat la ura? Voi nu sunteti normali?? Am pronuntat eu vreodata vreun cuvant indreptat impotria maghiarilor, vreo jignire? Am incitat eu vreodata la ura etnica?

Dimpotriva! Iubesc oamenii indiferent de etnia lor, dar am o problema cu liderii politici care fac trafic cu sentimente! Ma straduiesc sa nu va blestem, chiar daca mi se faramiteaza dintii, dar stiu ca in aceasta viata, nu in cealalta, ci aici, pe Pamant, cei care tradeaza poporul roman vor plati!", scrie pe Facebook Rares Bogdan.

Acesta sustine ca simte "ostilitate fata de politica UDMR" si arata ca Liviu Dragnea are nevoie de majoritate in Parlament, altfel "este fript".

"Cum au ajuns istoria, durerea, neputinta, sangele, umilinta si nedreptatea sa fie adevaruri care nu trebuie spuse, deoarece lezezi niste oameni care au facut avere exact stimuland aceste rani, nelasandu-le sa se cicatrizeze? De cand este o gafa sa amintesti ca Horthy, Wass si Nyiro au fost criminali? Cum este posibil sa fii pedepsit in tara ta pentru ca doresti sa nu se ajunga la enclave etnice, pentru ca speri ca liderii politici se vor trezi? Cum sa fiu pedepsit, in tara mea, pentru ca o apar? Cum sa fiu sanctionat deoarece spun ca 15 martie este o data scaldata in sange?

Da, simt ostilitate fata de politica UDMR, fata de ofensa de a afirma ca aniversarea Marii Uniri este o rana, nu un motiv de sarbatoare, fata de ura fata de aproapele lor, romanul. Adica trebuie sa ne bagam Centenarul in fund doar ca sa obtina PSD confortul majoritatii sigure? Trebuie sa ne dam foc la cartile de istorie, in loc sa le invatam, ca pe o datorie sfanta, doar pentru ca UDMR joaca tare, iar Liviu Dragnea, fara majoritate, este fript? Dar unde s-a nascut acest om, pe ce taram?", mai noteaza moderatorul Realitatea.

De asemenea, acesta foloseste expresia "gasca de sarlatani" si este de parere ca CNA "face un joc indreptat impotriva Romaniei".

"Sa ne cenzuram gandurile, lacrimile si mamele pentru a servi unei gasti de sarlatani? Trebuie sa ne luam din nou opinci, sa plecam capul, sa fie 'casa de piatra!' singurul ideal, deoarece voi ne-ati condamnat la statut de slugi?

CNA face un joc indreptat impotriva Romaniei. Ce s-a intamplat astazi nu a fost o cantarire a unei reclamatii (nefondata, repet, deoarece nu am instigat la ura, m-as fi asteptat ca niste scriitori sa aiba proprietatea termenilor), ci o judecata fara legatura cu plangerea. Este o razbunare a unui tribunal politic care face jocul celor care tranzactioneaza Transilvania. Iar din acest motiv, Realitatea TV si-a retras reprezentantul la CNA si ne vom apara cu avocati.

Inteleg sa fie sanctionat limbajul poate prea dur, prea colorat, dar nu exprimarea unei opinii care n-a lezat etnia, pentru numele lui Dumnezeu! Ni s-a spus ca exista o lege europeana care spune ca incitarea la ura poate duce la suspendarea licentei de emisie! O fi, dar cat de ticalos sa fii incat sa nu faci distinctie intre 'maghiarii sunt detestabili, sunt vrednici de ura' (ceea ce nu am spus niciodata, pentru ca nu gandesc astfel) si 'Pablito de Teleorman infinge un cutit in inima transilvanenilor', recursul la istoria datei de 15 martie, 'Transilvanie frumoasa' si 'Treceti batalioane...'?", sustine Rares Bogdan.

Acesta precizeaza ca "reprezentantul UDMR a propus amenda de 20.000 de lei, dar Radu Calin Cristea a replicat ca este prea putin pentru incitarea care a avut loc in emisiune".

"Romanii nu vor disparea. In schimb, politicienii tradatori, slugile lor, interpusii care le fac jocurile impotriva tarii nu vor avea o soarta prea buna. Nu este o amenintare, ci o constatare, privind in istorie. Toti cei care si-au batut joc de vatra lor au platit scump. Mai aveti timp sa va caiti, Dumnezeu e mare si drept! INTREBARE: CNA-ul e instrument politic ca tribunalele poporului din anii '50?", incheie Rares Bogdan.

B1 Tv, amenda mult mai mica, tot la sesizarea UDMR

Pagina de Media scrie ca amenda a venit in urma sesizarii UDMR, dupa emisiuni care au avut loc in preajma motiunii de cenzura impotriva Guvernului Grindeanu, din luna iunie, cand Liviu Dragnea era dispus la concesii istorice pentru UDMR, generand reactii de indignare inclusiv in propriul partid.

De asemenea, si B1 Tv a primit o amenda in urma unor sesizari similare, insa in acest caz amenda a ramas la nivelul solicitat de UDMR, respectiv 20.000 de lei.

"Pe parcursul emisiunilor mentionate, prezentatorii emisiunilor au creat o atmosfera ostila orientata impotriva UDMR si impotriva comunitatii maghiare din Romania, folosind un limbaj injurios si un ton care are menirea de a incita la ura pe baza de nationalitate si etnie. Prezentatorii emisiunilor formulau intr-un mod provocator si insinuator in asa fel incat sa instige audienta la sentimente antimaghiare", se arata in sesizarea UDMR.

Realitatea Tv a mai fost amendata de CNA si in luna februarie, cu 10.000 de lei, tot dupa o reclamatie a UDMR.

F.N.

