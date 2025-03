CNA: Somatie publica pentru Antena 3

Postul de televiziune Antena 3 a fost somat public de CNA, sub lupa aflandu-se mai multe emisiuni, respectiv "La ordinea zilei", "Subiectiv" si "Sinteza zilei".

In aceeasi sedinta a Consiliul National al Audiovizualului (CNA) de marti, s-a stabilit si o amenda de 20.000 pentru postul N1 TV Nasaud.

In ceea ce priveste somatia publica transmisa Antena 3, intr-un comunicat CNA remis Ziare.com se mentioneaza ca in editiile din data de 14.05.2013 ale emisiunilor "La ordinea zilei", "Subiectiv" si "Sinteza zilei" nu au fost respectate dispozitiile art. 32 alin. (1) si ale art. 67 din Codul audiovizualului.

Astfel, in art.32 alin (1) se mentioneaza: "Niciun drept conferit prin lege nu poate fi exercitat intr-un mod excesiv si nerezonabil, contrar bunei-credinte, in scopul de a vatama sau de a pagubi pe altul ori profitand de ignoranta sau de buna-credinta a persoanelor".

In ceea ce priveste art. 67, se mentioneaza: "In exercitarea dreptului lor de a-si exprima opinii sau puncte de vedere in legatura cu subiecte de interes public, prezentatorii si moderatorii trebuie sa asigure o separare clara a opiniilor de fapte si nu trebuie sa profite de aparitia lor constanta in programe intr-un mod care sa contravina exigentelor de asigurare a impartialitatii" .

La stabilirea sanctiunii s-a avut in vedere si incalcarea prevederilor art. 65 lit. c) din Codul audiovizualului in editia din 08.06.2013 a emisiunii "Exces de putere".

Totodata, CNA a decis acordarea dreptului la replica domnului procuror Nistor Calin de catre postul Antena 3 pentru emisiunea "Exces de putere", difuzata in zilele de 6 si 13.04.2013.

