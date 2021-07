Europa FM, "atenţionată" de CNA după ce Cristian Tudor Popescu a numit-o "Cascada Urlătoarea" pe Diana Şoşoacă

CTP a numit-o pe Şoşoacă "Cascada Urlătoarea" şi a mai făcut câteva afirmaţii despre electoratul care a votat-o, scrie paginademedia.ro "Este un comentariu care se referă la senatoarea Şoşoacă şi la electorat faţă de care moderatoarea nu ia o poziţie de neutralitate", a spus Mircea Toma în şedinţă. CNA a sancţionat ediţia din 22 februarie a emisiunii "Piaţa Victoriei", moderată de Adriana Nedelea şi Cristian Tudor Popescu.Afirmațiile lui Cristian Tudor Popescu în emisiunea din 22 februarie, potrivit sursei citate:"Cristian Tudor Popescu: Este în tot sectorul de stat şi anume dificultatea infernală de a da afară nişte oameni care îţi râd în nas, da? Nu vin la muncă, când vin, mai bine n-ar veni că muncesc prost, provoacă numai nenorociri.Şi când trebuie să iei măsura, domne, ăsta de pildă, pompierul ăla care nu dă pe la servici de 6 luni, da?Doamna Maler ştie foarte bine ce întreprindere monstruoasă este să-l dai pe ăla afară. Şi atunci mai bine se lasă păgubaşă. Îţi vine cu tot felul, cu codul.Codul Muncii din România este făcut în aşa fel încât personajele indezirabile, toţi, pilele, leneşii, indivizii nefuncţionali din sistem, impostorii, sinecuriştii, să nu poată fi daţi afară. Aşa este făcut, da? Pune atâtea piedici, încât e foarte greu, despre asta este vorba.Fireşte că astfel de situaţii sunt speculate în clipa de faţă, politic, vedem, orice situaţie, în primul rând de senatoarea "Cascada Urlătoarea", care aţi văzut că se deplasează şi îşi înfige trompa.Adriana Nedelea: Exact asta ...Cristian Tudor Popescu: Şi înfige trompa şi suge.Adriana Nedelea: Vreau să spun. Cele două subiecte ...Cristian Tudor Popescu: Suge ...Adriana Nedelea: ... Ce s-a întâmplat la Marius Nasta şi Valea Jiului au ceva în comun şi anume senatoarea Diana Şoşoacă. A fost şi-n Valea Jiului, a plâns acolo alături de mineri în Valea Jiului şi ...Cristian Tudor Popescu: Sigur că da, cum să nu.Adriana Nedelea: Şi a fost şi aseară la Marius Nasta cerând demisii, demisia lui Vlad Voiculescu , de exemplu.Cristian Tudor Popescu: Da. Deci această doamnă asta face, se deplasează de colo colo, îşi bagă trompa şi suge. Suge capital de simpatie din partea oamenilor cu minte puţină din această ţară.Există în fiecare popor, în fiecare ţară, există nişte oameni cu minte puţină, acesta este un adevăr, România nu face excepţie.Doamna Şoşoacă se duce ţintit către acest electorat, da? Oamenii cu un discernământ foarte redus, care nu sunt în stare să facă distincţii, nu, nu înţeleg lucruri, de pildă nu înţeleg un lucru elementar, pentru că altfel n-ar mai băga-o în seamă pe doamna Şoşoacă şi anume că doamna este parlamentar, este senator.Păi dacă eşti senator, poţi de pildă să îl chemi pe ministrul, la uşa (...), la usa ... În curtea căruia te-ai dus să te baţi în mod absurd, absurd, nu e, este creier pane, este molozul minţii, să apreciezi un om că se răsteşte şi se încaieră cu cine?Cu oamenii de ordine, care, oamenii ăia au nişte ordine, au un regulament de funcţionare, ei ştiu foarte bine, „domne nu aveţi aprobare, nu intraţi”.Şi ea se ceartă cu ei. Ce vină au oamenii ăia? Omu’ i-a spus foarte clar, jandarmul ăla, doamnă veniţi cu aprobare, cereţi-vă aprobare de audienţă, veniţi cu hârtia şi eu vă dau drumul.Eu nu pot să vă dau drumul, că eu sunt aici un simplu jandarm, care am ordinele mele. Şi ea se ceartă cu jandarmii, îi insultă, se bagă în ei, aşteptând ce? Să o împingă cineva. Să îi dea un brânci, să se întâmple ceva ca să urle cum este ea atacată, cum se urmăreşte să fie omorâtă de guvern şi de oculta mondială.Păi tre’ să ai minte foarte puţină ca să iei de bun aşa ceva, ce face acest personaj, nu? Deci are la dispoziţie, a fost aleasă parlamentar, nu mai este avocata dă pă stradă, este în parlament, poate, chiar dacă nu mai are un partid şi nu mai are în clipa de faţă, a fost exclusă din AUR, dar ca senator independent poate să interpeleze.Există, stimaţi „europeni fm ” această procedură, interpelarea în parlament. Chemi ministrul, chemi pe primul ministru, pe cine este, chemi să fie interpelat în legătură cu o chestiune, în (...) întregii naţiuni, ai microfon acolo, ceea ce un om obişnuit nu are.Or dânsa nu face uz de toate aceste mijloace democratice, corecte, din Parlament pentru a critica şi a pune întrebări incomode guvernului, se duce pe la porţile instituţiilor. E, cât de oligofren să fii, să iei un astfel de demers drept luptă pentru cauza poporului împotriva trădătorilor de ţară?”Potrivit legislației, "moderatorii programelor au obligaţia să solicite ferm interlocutorilor să probeze afirmaţiile acuzatoare, pentru a permite publicului să evalueze cât de justificate sunt acestea."