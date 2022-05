Realitatea din spatele scandalului Antena3: Ce explicatii si documente a prezentat ANAF la sedinta CNA

Consiliul National al Audiovizualului (CNA) a transmis saptamana trecuta o scrisoare ANAF in care a cerut explicatii cu privire la evacuarea televiziunilor din trustul Intact. Daca sedinta in care reprezentantii Antenelor a fost publica, despre intalnirea cu ANAF, care a avut loc luni, nu s-a scos o vorba.

Singurul care a publicat cateva informatii pe Facebook a fost Valentin Jucan, membru in CNA. Acesta a precizat ca la intalnirea care a avut loc luni la sediul CNA au venit, pentru a raspunde la intrebari si a furniza argumente, Toma Costreie, director general al ANAF Bucuresti, si Ciprian Tepan, director Directia Juridica ANAF Bucuresti.

Pentru ca scandalul continua, iar CNA nu a remis un punct de vedere oficial in care sa prezinte concluziile intalnirii de luni, mai exact sa spuna daca a fost sau nu afectata libertatea de exprimare a televiziunilor postului Intact, ingrijorare manifestata nu doar de CNA, ci si de intreaga clasa politica, Ziare.com l-a contactat pe Valentin Jucan pentru a afla detalii de la intalnirea cu ANAF.

Acuzatii publice, aparare nepublica

Desi la adresa ANAF au fost lansate acuzatii extrem de grave, inclusiv premierul si presedintele Romaniei criticand modul in care Fiscul a actionat lunea trecuta, cand a notificat trustul Intact cu privire la evacuare, argumentele institutiei, prezentate in sedinta de luni a CNA, nu au fost date publicitatii.

"Dansii au fost foarte clari, extrem de expliciti. Eu am spus inca de la inceput ca mi se pare o lipsa de corectitudine din partea Consiliului modul in care procedeaza. Joi, au fost audiati reprezentantii trustului Intact cu toata presa de fata, astfel incat mesajul celor de la Intact a putut sa mearga cu rapiditate in zona presei, mai putin explicatiile de care ar fi fost nevoie chiar atunci.

In schimb, noi am avut ieri o intalnire informala cu reprezentatii ANAF in care s-au adus clarificari care nu ajung la opinia publica. Intr-un fel se procedeaza cu trustul Intact si in alt mod se procedeaza cu ANAF. Din punctul meu de vedere, pentru ca este o relatie colegiala intre institutii, puteam sa ii audiem impreuna, deodata, cu presa de fata", a comentat Valentin Jucan.

ANAF nu renunta. Zeci de solicitari trimise aiurea de Antene

Intrebat daca ANAF bate in retragere in urma scandalului creat, Valentin Jucan a precizat ca reprezentantii Fiscului au subliniat faptul ca vor aplica legea in continuare.

"Cei de la ANAF au spus foarte clar: orice ar fi, rolul lor legal este acela de a valorifica bunurile confiscate ca urmare a X,Y,Z situatii. Directorul general ANAF Bucuresti ne-a spus ca procedura de scoatere la vanzare a imobilelor care sunt deja in proprietatea statului va fi dusa la capat. Ne-a mai aratat foarte clar ca ANAF nu are nicio competenta in a negocia inchirierea spatiilor respective.

Conform legii, ANAF trebuie sa valorifice si, tot conform legii, valorificarea se face prin vanzare, nu altfel.

Deci acele solicitari de inchirere transmise de trustul Intact catre ANAF nu au nicio baza legala. Ba, mai mult, stiti ca toata saptamana trecuta cei de la Antena 3 au spus ca au transmis zeci de solicitari catre institutiile statului, la care nu li s-a raspuns. Acelasi lucru a subliniat si senatorul Serban Nicolae de la tribuna camerei superioare a Parlamentului, spunand ca ii da premierului copii dupa toate solicitarile Intact.

Ei bine, reprezentantii ANAF au prezentat luni documente in fata CNA, toate comunicarile facute si ele arata in felul urmator: catre presedintele ANAF, catre directorul regionalei Bucuresti, catre directorul ANAF Sector 2, Sector 3, Sector 4, Sector 5 s.a.m.d. O insiruire a tuturor functiilor din cadrul ANAF. Tot la adresant erau trecute inclusiv comisiile pentru valorificare imobiliara, care nu au nicio legatura cu aceasta situatie.

Firesc era sa primeasca un raspuns si l-au primit de la varful conducerii ANAF, nu si de la cei din subordine. Informatia vehiculata cum ca ANAF nu a raspuns este una falsa", ne-a declarat Valentin Jucan.

Cum au actionat executorii fiscali. CNA, rugat sa se sesizeze cu privire la minciunile difuzate

Valentin Jucan a prezentat si informatiile oferite de cei doi directori din ANAF Bucuresti cu privire la modul in care s-a actionat lunea trecuta, cand s-a declansat scandalul.

"Pentru ca in atributiunile mele de membru CNA nu intra sa ma intereseze modul in care ANAF isi pune procedurile, am intrebat clar: Exista in acest moment posibilitatea reala ca vreuna sau toate televiziunile Intact sa ajunga sa fie nevoite, din motive tehnice, de relocare, sa isi intrerupa semnalul?

Raspunsul a fost: 'Domnilor, notificarea transmisa saptamana trecuta, conform textului de articol invocat chiar in notificare, se refera la evacuarea spatiului de buna voie, voluntara. Noi le-am cerut celor de la Intact sa evacueze cladirile de buna voie'.

Un lucru foarte important este faptul ca dansii, cand au mers sa transmita notificarea, au facut-o pentru circa 50 de firme, care isi au sediul social in acea cladire pe care ei trebuie sa o vanda, nu s-au dus numai la Intact. Tot dansii au aratat ca cele 4 masini cu executorii fiscali au fost repartizate la mai multe locatii. Pentru ca trebuia ca notificarile sa fie inmanate unei persoane cu responsabilitate din cadrul ANAF, de la locatiile respective au fost trimisi de angajati, unul cate unul, la sediul central.

Au intrat inauntru, au stat intr-o sala de consiliu, dupa 'un timp mai mult decat rezonabil in care am asteptat si nimeni nu ne-a bagat in seama', ca sa il citez pe domnul director ANAF, au intrebat cu cine se poate discuta. Legitimarile s-au facut pentru ca notificarile trebuiau facute la vedere si e nevoie de martori. Asa e peste tot. Martorii au fost de acord si s-au legitimat", ne-a declarat Valentin Jucan.

In plus, acesta a subliniat faptul ca reprezentantii Fiscului au cerut CNA sa se autosesizeze cu privire la minciunile difuzate in spatiul public de televiziunile din trustul Intact.

"Dansii ne-au explicat aceste lucruri pentru ca noi, membrii CNA, sa vedem realitatea din spatele saptamanii care a trecut. Mai departe, dansii au si spus ca informatiile difuzate de Antena 3 le-au adus prejudicii si ca asteapta totusi de la noi sa ne sesizam, avand in vedere ca am stiut sa le transmitem o scrisoare pentru a ne da lamuriri, si dansii asteapta sa ne sesizam in legatura cu informatiile false care au fost vehiculate", a explicat Valentin Jucan.

Ce urmeaza?

Un alt lucru pe care l-au clarificat directorii ANAF Bucuresti a fost aspectul privitor la procedurile de evacuare, ne-a mai declarat Jucan.

"Au spus ca nu exista posibilitatea ramanerii televiziunilor acolo, pentru ca acele imobile, ca sa poata fi vandute, trebuie sa fie libere de sarcini si in ele sa nu existe ocupanti.

Dupa cum se poate observa, in acest moment, Antena 3 emite din sediul respectiv, nimeni nu i-a scos cu forta. Lucrul cel mai important este faptul ca domnul director al regionalei Bucuresti ne-a spus ca televiziunile trustului Intact vor ataca in instanta procedurile de evacuare. Abia dupa ce instanta se pronunta asupra evacuarii, cu sentinta in mana, ANAF poate sa se adresez unui executor judecatoresc, care sa puna in aplicare evacuarea silita.

Iar acest lucru, cu marja de eroare cuvenita, pentru ca vine si vacanta judecatoreasca, ar putea sa dureze circa 6-7 luni. Deci tot circul cu 'maine ni se taie gazul, suntem scosi in strada' este un fals. Orice ar face televiziunile Intact, ele nu sunt in situatia de a-si intrerupe semnalul", a adaugat Jucan.

De altfel, membrul CNA a explicat inca de saptamana trecuta in ce conditii un post isi poate intrerupe emisia.

Concluziile CNA? Nu exista

Intrebat care a fost rezultatul intalnirii de ieri si daca CNA va spune public daca a fost sau nu afectata libertatea de exprimare a televiziunilor Intact, Valentin Jucan a raspuns: "Nu a fost nicio concluzie".

"In afara de faptul ca multi inghiteau in sec cand vedeau ce ne arata reprezentantii ANAF cu documente, nu a fost nicio concluzie. Tocmai de aceea, am spus inca de la inceput ca trebuia sa discutam cu toate partile si eventual sa transmitem un punct de vedere public al CNA, in calitate de unica autoritate de reglementare in domeniul audiovizualului.

Sa spunem 'consideram ca...' si 'solutiile sunt...'. Asta nu s-a intamplat si nici nu se va intampla. Vicepresedintele CNA a solicitat ca, eventual, daca mai apar noi date, noi pasi in procedurile ANAF, sa fim informati", a explicat acesta.

Intrebat in ce calitate a cerut CNA sa fie informat in legatura cu procedurile desfasurate de ANAF, Valentin Jucan a recunoscut ca nu are un raspuns.

"Eu am spus: 'Care sunt competentele noastre si cum de inversam rolul pe care il avem?! Daca exista o problema, comunicarea sa vina din partea radiodifuzorului. El trebuie sa ne puna la dispozitie documente, sa se planga. Nu sa obligam noi ANAF sa ne puna in 'cc' la email si sa ne trimita pasii pe care ii are de facut", a comentat acesta.

De asemenea, intrebat cum a putut trustul PRO sa isi mute 6 televiziuni in decurs de o luna sau Realitatea sa transmita din cort, iar trustul Intact sustine ca nu se poate muta fara intreruperea emisiei, Valentin Jucan a subliniat faptul ca in acest ultim caz "expresia 'se muta televiziunile' nu este corecta".

"Tot ceea ce trebuie sa faca cei de la Intact este sa mute un studio in care se centralizeaza productiile celorlalte televiziuni. Ei nu isi muta studiourile, in cladirile despre care discutam ei nu au studiouri, au la Romexpo, au la Excelsior... S-a creat o psihoza. Toata lumea isi imagineaza ca se muta butaforii, oameni, schele, scaune, cablurile Danei Grecu, se iau in spate si se duc undeva pe camp.

Televiziunile din trustul Intact stiu inca din 2014 ca urmeaza sa se intample asta si au facut deja foarte multe schimbari si relocari. Ei sunt pregatiti de acest lucru, drept dovada in sedinta din 12 ianuarie a acestui an, sediul social a fost mutat in Bulevardul Ficusului. Deci, pas cu pas, dansii au facut niste demersuri. Ca acum urla este o alta discutie. Dar ei stiau. Iar mutarea nu se produce.

In schimb, ceea ce au facut cei de la PRO a fost intr-adevar o mutare. In afara de studiourile de la Buftea, toate televiziunile din cadrul trustului PRO s-au mutat. Acum nici macar nu discutam de asa ceva, discutam de o regie care centralizeaza productii si trebuie mutata.

Dar, scuzati-ma, cum au emis din cort cei de la Realitatea TV? Eu nu sugerez ca aici trebuie sa se ajunga, dar ieri au fost aici niste reporteri de la Antena 1 si intrebau: 'Ar trebui sa ne temem ca ramanem fara slujbe?' si le-am spus: 'Intrebati-va sefii, pentru ca ei sunt cei care decid pana unde merg cu aceste solutii extreme. Intreruperea semnalului nu tine nici de ANAF, nici de CNA, tine exclusiv de vointa celor de la trustul Intact'.

Si chiar vreau sa fac o distinctie. Acolo este vorba despre un 'grup organizat' de 5-8-10 persoane, cate sunt, (si citez aici din dosarul de santaj RCS&RDS vs Intact si din dosarul in care a fost condamnat Dan Voiculescu), care au dus trustul Intact in situatia in care se afla. Toti cei de buna credinta care lucreaza acolo ar trebui sa isi intrebe sefii, nu pe noi de la CNA sau pe cei de la ANAF, daca isi vor pierde slujbele", a conchis Valentin Jucan.

