Purtatorul de cuvant al PNL a sesizat CNA in cazul emisiunii de la Antena 3 din care a fost dat afara

Ionel Danca, purtatorul de cuvant al PNL, a sesizat Consiliul National al Audiovizualului (CNA) in cazul emisiunii de la Antena 3 din care a fost data afara, difuzata la sfarsitul lunii martie.

"Fiind invitat, in calitate de purtator de cuvant al PNL la emisiunea Sinteza zilei din 28.03.2019, moderata de Mihai Gadea, am fost impiedicat sa-mi exprim punctul de vedere, contrar prevederilor din Legea Audiovizualului care obliga realizatorii sa asigure exprimarea opiniilor diferite in cadrul dezbaterilor TV", se arata in sesizarea catre CNA, obtinuta de Ziare.com.

Danca evoca Legea Audiovizualului 504/2002, art. 3, alin. (2), care prevede ca "Toti furnizorii de servicii media audiovizuale au obligatia sa asigure informarea obiectiva a publicului prin prezentarea corecta a faptelor si evenimentelor si sa favorizeze libera formare a opiniilor".

Purtatorul de cuvant al liberalilor mai arata ca "tonul discutiilor a degenerat, culmea, din partea moderatorului, care nu mai suporta opiniile mele, in calitate de purtator de cuvant al PNL, ridica tonul de mai multe ori la adresa mea si in final sunt dat afara din platou, fiind impiedicat astfel sa-mi exprime opiniile".

Este evocat din nou art. 3, alin. (2) din Lege la care se adauga Codul de reglementare al continutului audiovizual, art. 66: "In programele de stiri si dezbateri informarea in probleme de interes public, de natura politica, economica, sociala sau culturala, trebuie asigurate impartialitatea si echilibrul si sa fie favorizata libera formare a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate in opozitie, in perioada in care problemele sunt in dezbatere publica".

"Gestul in sine de a da afara din platou un invitat (in regim Live, nu in pauza de publicitate) care NU a facut altceva decat sa exprime, cu decenta, opinii contrare, arata intentia clara a moderatorului de a agrava situatia si de a instiga publicul sau la o atitudine ostila acelui invitat.

Amenintarile cu scoaterea cu bodyguarzi din platou sunt injuste si total disproportionate fata de starea de fapt din platou, stare care nu presupunea sub nicio forma o astfel de masura radicala", mai explica Danca, care evoca art. 40, alin (5) din Codul de reglementare al continutului audioviazual: "Moderatorii, prezentatorii si realizatorii programelor au obligatia sa nu foloseasca si sa nu permita invitatilor sa foloseasca un limbaj injurios sau sa instige la violenta."

Liberalul mai spune ca trebuie luate in considerare circumstantele agravante ale incalcarii legislatiei audiovizualului de catre moderatorul Mihai Gadea pentru ca nu este la prima abatere in ceea ce il priveste, in calitate de invitat la emisiunea Sinteza zilei.

Amintim ca Mihai Gadea a fost sanctionat, in octombrie 2018, cu 40.000 de lei pentru dialogul avut cu Ionel Danca in emisiunea Sinteza Zilei din 14 februarie 2018.

"Sinteza zilei din 14 februarie 2018 (Mihai Gadea catre Ionel Danca:Pupati-o in cur pe Kovesi! Pupati-o dom'le in cur pe Kovesi!):

Vizionand inregistrarea emisiunii din 14 februarie 2018, membrii Consiliului au constatat ca, ignorand obligatia de impartialitate, moderatorul emisiunii a profitat de pozitia sa de gazda a emisiunii, care trebuie sa asigure tuturor invitatilor posibilitatea exprimarii oricarei opinii, si a incercat sa impuna, printr-o atitudine amenintator-jignitoare, opinia sa personala, contrara celei a unuia dintre invitati", se mai arata in sesizarea lui Ionel Danca.

Scandalul

Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, a fost dat afara, pe 28 martie, din platoul emisiunii "Sinteza Zilei", de la Antena3, dupa ce a avut o discutie in contradictoriu cu realizatorul Mihai Gadea si cu senatorul PSD Serban Nicolae.

In timpul emisiunii, Ionel Danca si Serban Nicolae s-au contrat referitor la sefa ICCJ, Cristina Tarcea, si Rodica Stanoiu, fost ministru al Justitiei in Cabinetul Adrian Nastase.

La un moment dat, dupa un comentariu al lui Danca, Gadea i-a spus ca se face de ras, iar in consecinta liberalul i-a replicat ca aceasta este o manipulare tipica pentru Antena3.

Atunci, Gadea a solicitat colegilor sai sa ii taie microfonul lui Danca si i-a cerut liberalului sa plece.

