Laura Georgescu refuza sa demisioneze. PP-DD sesizeaza DNA, legea CNA s-ar putea modifica (Video)

Laura Georgescu, presedintele CNA, a fost audiata, miercuri, in Comisia de Cultura a Camerei Deputatilor in contextul numeroaselor scandaluri starnite in ultimele saptamani. PP-DD a anuntat ca depune plangere penala la DNA, iar pentru ca Georgescu refuza sa demisioneze si legea nu permite inlocuirea ei, deputatul PNL Gigel Stirbu a anuntat ca va initia modificarea legii CNA.

Laura Georgescu a fost acuzata mai intai de restrictionarea accesului public la sedintele CNA, apoi de folosirea unui limbaj agresiv in fata unor elevi de 10-11 ani, iar in ultimele zile de fapte de coruptie si de favorizarea postului Romania TV, detinut de deputatul PSD Sebastian Ghita.

Noi inregistrari cu sefa CNA: "Pe boul de Ghita si pe Romania TV sa-i acopar?" (Video)

Senator PDL: Situatia din CNA e revoltatoare. Laura Georgescu sa demisioneze

Laura Georgescu s-a aparat in fata membrilor comisiei, dar argumentele sale nu au parut convingatoare, motiv pentru care deputatul Liliana Minca (PP-DD) i-a cerut sa isi dea demisia si a anuntat ca partidul sau va depune o sesizare la DNA pentru "spaga" in laptopuri despre care Laura Georgescu vorbea in inregistrarile date publicitatii saptamana aceasta.

Ads

Cum s-a aparat Laura Georgescu

Laura Georgescu a cerut sprijinul comisiei parlamentare pentru a obtine "integral discutia, interlocutori si contextul", sustinand ca declaratiile sale au fost scoase din context.

"Imi rezerv dreptul sa va raspund dupa ce avem intregistrarea si expertizata, cu interlocutor cu tot", le-a mai spus aceasta parlamentarilor din comisie, cerandu-le sa o "crediteze" pana la "exprimarea institutiilor abilitate in acest sens".

"Nu este vorba despre o institutie corupta, nu aveti in fata dvs. un om corupt. Astept investigatiile, pana atunci resping vehement aceste acuze", a mai declarat Laura Georgescu.

Mai mult, aceasta a prezentat statistici care arata ca postul Romania TV a fost "pe primul loc la cuantum de amenzi" si anul trecut, si in acest an.

Presedintele Comisiei de Cultura: Ati discutat cu premierul Victor Ponta?

Gigel Stirbu, presedintele Comisiei de cultura si fost ministru al Culturii, i-a adresat Laurei Georgescu mai multe intrebari - daca exista vreo persoana in Romania care a facut presiuni pentru a trata un anume post tv cu indulgenta, daca intentioneaza sa sesizeze organele abilitate ale statului cu privire la ultimele inregistrari aparute in presa, mai ales daca nu sunt reale, asa cum sustine, precum si daca in ultimele 48 de ore a discutat sau a avut vreo intrevedere cu premierul Victor Ponta, ea fiind numita in CNA la propunerea Guvernului.

Ads

"Nu, nu exista nici o persoana in Romania care sa fi facut presiuni asupra mea pentru a trata cu indulgenta un anumit radiodifuzor", a sustinut Laura Georgescu. La a doua intrebare aceasta a spus ca pentru a depune plangere are nevoie de inregistrarea integrala a convorbirii, iar raspunsul cu privire la premier a fost destul de vag, motiv pentru care Gigel Stirbu a reluat intrebarea, cerandu-i sa fie mai explicita.

"Tocmai v-am raspuns", a raspuns Laura Georgescu, motiv pentru care presedintele comisiei a concluzionat ca nu doreste sa ii raspunda.

Mai mult, Gigel Stirbu a reamintit ca la una dintre ultimele audieri in comisie Laura Georgescu a declarat textual: "s-au facut presiuni asupra mea din toate partile".

"De aceea v-am intrebat despre presiuni. Ne-ati indus in eroare?", a intrebat-o deputatul pe Laura Georgescu, care nu a mai raspuns.

Presedintele comisiei a mai declarat ca inca de acum un an si jumatate a avut o "intrevedere" cu premierul Victor Ponta si i-a atras atentia asupra faptului ca "in CNA se intampla lucruri ce nu ar trebui sa se intample intr-o institutie publica de o asemenea importanta".

Ads

"Nu e saptamana sa nu avem sesizari din cadrul CNA, pe diverse teme. Atata timp cat acolo exista un focar de conflict deschis, niciodata nu veti avea posibilitatea sa va desfasurati activitatea. Noi nu putem sa va sanctionam, dar va promit ca incepand cu sesiunea urmatoare voi insista pentru modificarea legislatiei in domeniu", a mai declarat presedintele comisiei de cultura.

Mai mult, Gigel Stirbu s-a aratat convins ca daca lucrurile vor continua la fel in CNA, institutia "va intra in blocaj".

"Eu in locul dvs, dupa tot ce s-a intamplat in ultimele 48 de ore, imi dadeam demisia", a incheiat deputatul PNL.

Cine era interlocutorul si cand a fost facuta inregistrarea?

Sefa CNA, audiata de parlamentari: "Ponta sa-i ceara demisia sau sa si-o dea singura!"

La iesirea de la audieri, Laura Georgescu a fost intrebata de jurnalisti care a fost contextul in care a cerut laptopuri, iar aceasta a raspuns: "S-a pus problema daca exista vreo varianta din bugetul institutiei pe 2013 sa facem astfel de achizitii; bugetul nu permite".

Sefa CNA a sustinut ca nu a existat nici o sponsorizare din partea lui Sebastian Ghita. Intrebata cu cine discuta in acele inregistrari, Laura Georgescu a refuzat sa raspunda sau macar sa precizeze in ce an a avut loc discutia.

De asemenea, presedintele CNA a sustinut ca nu poate depune plangere la organele abilitate ale statului pentru ca nu detine inregistrarea integrala, subliniind totodata ca isi va duce "pana la capat" mandatul de presedinte al CNA.

Ads