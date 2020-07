Milionarul Mohammad Murad candideaza la Primaria Constanta, familia Murad cumpara un post de televiziune pe litoral

Dialogul membrilor CNA

Televiziunea care acopera judetele Constanta, Tulcea si Ialomita a trecut de la Ramona Mures (care detinea 100% din actionariat) la firma Brands Duel SRL, anunta Paginademedia.ro. Firma care a preluat actionariatul majoritar la Litoral TV este detinuta de o alta firma controlata de Hassan Murad (Business Solutions) si de Buianu Leonard Claudiu - director general al lantului hotelier Phoenicia (detinut tot de familia Murad).Cererea de licenta vine dupa ce Mohammad Murad si-a anuntat, recent, intentia de a candida la Primaria Constanta. "", a spus un membru CNA - Gabriel Tufeanu.Care a fost raspunsul reprezentantilor familiei Murad, in fata membrilor CNA:Mohammad Murad a mai fost implicat in trecut in media, in postul TV Money Channel. Paginademedia.ro mai arata ca in discutiile de astazi, Monica Gubernat, sefa CAN, a amintit si de faptul ca Mohammad Murad si-a anuntat, recent, candidatura la Primaria Constanta.Da. Sper ca nu veti face tot timpul reclama la Phoenicia.Inteleg ca domnul Murad vrea sa candideze la Primaria Constanta.Lasati-l pe domnul Murad cu intentiile de candidatura. Avem alte proiecte care ne mananca timpul, nu avem timp de campanii electorale.Domnul Murad si-a anuntat candidaura ca independent la Primaria Constantei. Speram ca noii proprietari sa fie foarte atenti in campania electorala. S-ar putea ca unii dintre angajati, din execes de zel fata de patronul cel mai de sus, s-ar putea sa fie tentati sa greseasca ca sa ii intre in gratii. Conducerea postului trebuie sa fie atenta.Sper sa nu fie o televiziune achizitionata inainte de campania electorala ca sa ii faca campanie domnului Murad, daca o sa candideze.In articolul din Adevarul, domnul Murad spune ca e posibil sa candideze.Nu. Spune "voi candida sigur", in respectivul articol.Daca domnul Murad va candida probabil ca televiziunea se va implica. Nu suntem nici noi naivi. In schimb, daca respecta legislatia nu este nicio problema.