VIDEO Ministerul Sanatatii cere CNA sa analizeze emisiunea difuzata de Revelion la TVR si reclama centrului "OK Medical", in care Delia sustine un concert

Ministerul Sanatatii (MS) anunta ca luni, 4 ianuarie, a solicitat Consiliului National al Audiovizualului analiza si impunerea masurilor necesare, in conformitate cu prevederile legislative, pentru doua comunicari publice difuzate in sfera vizualului care instiga la incalcarea si nerespectarea masurilor de protectie sanitara necesare pentru limitarea raspandirii noului coronavirus si protejarea sanatatii comunitatii.In primul caz, este vorba despre reclama TV acare induce publicului, in special celui tanar, ideea falsa ca ai acces in spatii aglomerate inchise, de exemplu concerte, fara masca de protectie si respectarea distantarii sociale, doar pe baza efectuarii unui test RT-PCR.Ministerul Sanatatii transmite ca dezaproba productia care a fost promovata de Societatea Romana de Televiziune (TVR) in noaptea dintre 31 decembrie 2020 si 1 ianuarie 2021 si care prin discurs, mimica, mesajul transmis instiga la nesupunere a publicului fata de masurile de protectie luate de autoritati."MS solicita pastrarea unei informari corecte si bazate pe adevar, in interesul public si indeamna la respectarea, in continuare, a tuturor masurilor de protectie si igiena stabilite pentru limitarea infectiei cu SARS Cov-2", se arata in comunicatul de presa emis.