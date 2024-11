Mircea Badea si Mihai Gadea, amendati de CNA: Ce cuvinte s-au rostit in emisiunile lor

Postul de televiziune Antena 3 s-a ales cu o amenda de 20.000 de lei din partea CNA, dupa ce realizatorii emisiunilor "Sinteza zilei" si "In gura presei" au folosit un limbaj injurios.

Este vorba despre editia din 14 noiembrie a emisiunii "Sinteza zilei" si editiile din 2, recpectiv 3 decembrie ale emisiunii"In gura presei", transmite Pagina de Media.

In cadrul editiei din 14 noiembrie a emisiunii moderate de Mihai Gadea, invitatii Dana Grecu, Bogdan Teodorescu, Mircea Badea si Mugur Ciuvica au facut declaratii neprobate la adresa lui Traian Basescu, despre care au sustinut ca a savarsit infractiuni de trafic de influenta sau spalare de bani, la care se adauga si formulari precum "familia prezidentiala in tandreturi cu seful securitatii".

In ceea ce-l priveste pe Mircea Badea, acesta a folosit la adresa unor persoane, in doua editii ale emisiunii sale, formulari precum "bou", "dobitoc", "handicapat", "magar", "cotet", "vaca", "bolnav mintal", "flegme", "mars", "nesimtit", "cretinisme" sau "forma nereusita de viata".

Propunerea de sanctionare a fost facuta de Christian Mititelu, membru in Consiliu, in cadrul sedintei fiind pusa in discutie si o stire despre "Bacteria de la Cotroceni", stire care a ramas insa nesanctionata.

